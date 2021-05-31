Бывшего полицейского, устроившего стрельбу на Химмаше, отправили в СИЗО на 2 месяца

Сергей Болков заявил, что помнит стрельбу по людям лишь урывками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня избрали меру пресечения Сергею Болкову. В воскресенье вечером на Химмаше, стоя у себя на балконе, он стрелял из карабина по людям и машинам на улице. Одна из пуль попала 9-летней девочке в живот, из-за чего ей пришлось удалить 30 сантиметров кишечника. Другая пуля ранила в ногу сотрудника Росгвардии. Как выяснилось впоследствии, Болков был сильно пьян. Его квартиру силовикам пришлось брать штурмом.

В зале суда Болков отвечал на вопросы судьи односложно. Его было едва слышно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зале суда на следующий день Сергей Болков вел себя тихо. Он прихрамывал. На его лице был огромный синяк - вероятно, это последствия штурма квартиры. На вопросы судьи он отвечал односложно. Заявил, что лишь урывками помнит то, что натворил накануне.

- Я очень виноват. Очень, - сказал Болков. - Я не вел прицельный огонь. Я в девочку не стрелял, я не видел ее. Хочу принести извинения...

На лице у Болкова большой синяк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, не возражает ли он против ареста, Болков сказал, что оставляет это на усмотрение суда. В итоге судья объявил решение:

- К Болкову невозможно применение иной более мягкой меры пресечения <...> Решено избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 29 июля.

После того, как судья объявил о двухмесячном аресте, Болков не проронил ни слова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, отвечая на вопросы судьи Сергей Болков также немного рассказал о себе. 8,5 лет он работал начальником смены охраны в ЧОП "Град", но год назад у него "начали опухать руки".

- Есть подозрения, что это онкология, - уточнил Болков.

По его словам, он наблюдался в 40-й больнице, но документов об этом у него нет. Также у него есть двое детей. После того, как судья объявил об аресте почти на 2 месяца, Болков не проронил ни слова.

Минимум до 29 июля Сергей Болков будет находиться в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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