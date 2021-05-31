«Снайперы были готовы к ликвидации»: почему силовики не открывали огонь по экс-полицейскому, устроившему стрельбу в Екатеринбурге

После стрельбы силовики нашли под окнами и в квартире Сергея Болкова 73 гильзы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером на Химмаше бывший сотрудник милиции Сергей Болков устроил стрельбу. Он палил по автомобилям с балкона собственной квартиры из охотничьего карабина «Вепрь». Всего он произвел больше 70 выстрелов. В ходе стрельбы был ранен сотрудник Росгвардии, а также 9-летняя девочка. Пуля попала ей в живот. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

На Сергея Болкова завели два уголовных дела: покушении на убийство малолетней и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Бывшему милиционеру грозит пожизненное заключение.

Стрельбу с балкона своего дома на Бородина,31, 48-летний Сергей Болков начал еще в восьмом часу. При этом штурм его квартиры начали только в 22:20. Интересно, что перед этим бывший милиционер стрелял в собровцев через дверь. К счастью, пули от охотничьего карабина попали спецназовцу в щит.

На протяжении всей операции был перекрыт перекресток. Людям приходилось обходить огороженный участок. А половина жителей «хрущевки» не могла вернуться в свои квартиры на протяжении многих часов. Местные жители видели снайперов, которые уходили на позиции для стрельбы, и долго недоумевали, почему мужчину, неоднократно выходившего на балкон, не ликвидировали.

На этот вопрос «КП-Екатеринбург» ответил осведомленный источник в правоохранительных органах, знакомый с деталями операции по задержанию Сергея Болкова.

- СОБР выставился на штурм, снайперы были готовы к ликвидации, ждали сигнала. Какой смысл был с ним нянчиться, если он уже ранил ребенка и сотрудника правоохранительных органов? К тому же, на тот момент уже были возбуждены два уголовных дела. На ликвидации настаивали и МВД и СК, но тут на место приехали гвардейские генералы. Начали разговаривать с прокуратурой, а та не дала санкции на уничтожение, - рассказал наш собеседник.

Стоит заметить, что по официальной информации от пресс-службы ведомства, на место стрельбы накануне выезжал исполняющий обязанности прокурора области Вадим Чукреев, а также прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Согласно сообщению ведомства, высокие чины находились на месте, чтобы «координировать действия сотрудников правоохранительных органов».

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