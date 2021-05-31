В квартире и под балконом бывшего полицейского, устроившего стрельбу на Химмаше, нашли 73 гильзы

Сергею Болкову 48 лет. Последнее время он работал в ЧОПе и много пил. Фото: соцсети

Днем в Екатеринбурге будут выбирать меру пресечения Сергею Болкову, бывшему полицейскому, устроившему стрельбу с балкона своей квартиры на Химмаше. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Силовикам пришлось брать его квартиру штурмом. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия. Так, сотрудники полиции с помощью гильз, найденных в квартире Болкова, подсчитали, сколько примерно раз он стрелял из карабина.

- Полицейские изъяли из его квартиры 26 пустых гильз, а также 47 гильз было найдено на придворовой территории, - рассказывает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Кроме того из квартиры было изъято большое количество пустых бутылок из-под алкоголя. А также охотничий карабин «Вепрь» 1965 года выпуска, пневматическую винтовку Иж и пневматический пистолет Иж.

До 2010 года Сергей Болков служил в патрульно-постовой службе милиции. После этого он вышел на пенсию и устроился работать в ЧОП на Химмаше.

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