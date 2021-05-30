Биография Сергея Болкова, бывшего полицейского, устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Сергею Болкову 48 лет, он бывший милиционер. Фото: соцсети

В воскресенье, 30 мая 2021, в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге раздались выстрелы. Огонь по прохожим открыл житель дома на улице Бородина, 31 Сергей Болков. Стрелял 48-летний мужчина из окна своей квартиры на четвертом этаже. О том, кто он такой и почему начал стрельбу «КП»-Екатеринбург рассказали соседи Болкова.

"Комсомолка" собрала биографию Сергея Болкова устроившего стрельбу в Екатеринбурге.

Сергей Болков ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уже было сказано выше Сергею Болкову 48 лет. В квартире на Химмаше в последнее время он жил один.

- Вообще он неплохой мужик. Всегда здоровался. Рыбалку любил. Из минусов: суетливый был, да пил часто, - говорят соседи.

- У меня дочка ходила с его сыном в один детский садик. Честно говоря, Сергей меня всегда настораживал. Какой-то он был суетливый, нервный. На меня он всегда производил неприятное впечатление. Было видно, что у него что-то с головой. Вероятнее всего так на нем отразилось его боевое прошлое. Он первую Чеченскую кампанию прошел, - добавляет одна из женщин.

Чтобы обезвредить Сергея Болкова силовикам пришлось брать штурмом его квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имея за спиной боевой опыт, Сергей Болков устроился работать в милицию. Служил в патрульно-постовой службе. В 2010 году он вышел на пенсию. После этого устроился работать в ЧОП, который находится Химмаше.

Одной из причин, из-за которых у Сергея Болкова мог случиться нервный срыв, соседи называют конфликт с супругой. Она ушла от него и забрала с собой сына.

- Сергей очень переживал по этому поводу. Он хотел, чтобы ребенок остался с ним, но ему не дали. Он до этого выпивал, а после того, как жена ушла, вообще не просыхал. И дурной был, - говорят жильцы дома по улице Бородина, 31.

- Что значит дурной?

- Пострелять любил. У него дома целый арсенал оружия был. Он вообще пострелять любил. Как напьется, начинает хулиганить. До этого вечера (30 мая 2021) мы несколько дней подряд слышали звуки выстрелов. А накануне он подошел к соседке и загадочно сказал: «Вот увидите, завтра что-то будет». Естественно его слова никто всерьез не воспринял.

Двор на Химмаше, где произошла стрельба, долгое время находился в оцеплении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время стрельбы из охотничьего карабина 30 мая 2021 года Сергей Болков ранил 9-летнюю девочку, пуля попала ей в живот. Вторым пострадавшим стал сотрудник Росгвардии, который прибыл на место ЧП, - мужчину ранило в ногу.

Чтобы обезвредить Сергея Болкова силовикам пришлось штурмом брать его квартиру. Бывший полицейский отстреливался. Попал в щит Росгвардейца. Однако на этот раз обошлось без пострадавших. Также в его квартире во время штурма была взорвана шумовая граната. Сергей Болков был задержан в 22:30. Он был сильно пьян. В тот же вечер его отвезли на допрос.

- В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - отчитались в СУ СКР по Свердловской области.