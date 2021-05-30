Сергей Болков открыл огонь по людям и припаркованным под его окнами машинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на Химмаше вчера вечером, 30 мая, мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. Сергей Болков ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. По данным «КП», школьница была в машине с родителями, когда мужчина начал стрелять. Пуля попала ей в живот. Одного из росгвардейцев, которые первыми приехали на место, ранило в ногу. В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы.

- Девочка прооперирована в ОДКБ №1. Состояние тяжелое. Находится в реанимации, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Сотруднику правоохранительных органов оказали медицинскую помощь в 36 травмотологии и отпустили домой.

Силовики оцепляли территорию возле дома, откуда стрелял бывший полицейский Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «КП»-Екатеринбург, огонь по прохожим открыл бывший сотрудник МВД 48-летний Сергей Болков. В милиции он служил в патрульно-постовой службе. В 2010 году ушел на пенсию и позже устроился работать в ЧОП. По словам соседей, у мужчины был также боевой опыт – он участвовал в военной кампании в Чечне.

Сергея Болкова задержали во время штурма квартиры. За покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ему грозит пожизненное заключение.

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