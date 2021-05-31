По словам очевидцев, Болков требовал возвращения жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

48-летний екатеринбуржец Сергей Болков был сильно пьян в момент стрельбы на Химмаше. По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в крови Болкова обнаружили 1,15 – 1,17 промилле.

- До судебного решения об избрании меры пресечения «уральский Рэмбо» помещён в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу, - отметил полковник Горелых.

Известно, что расследованием дела занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Болкову предъявлены обвинения в покушении на убийство ребенка, а также нападении на сотрудника правоохранительных органов. 9-летняя девочка была ранена в живот, сотрудник Росгвардии получил ранение в ногу.

Скорее всего, Болкова арестуют. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Чкаловском суде будет решаться вопрос об аресте Сергея Болкова на период следствия.

- Девочка получила огнестрельное ранение брюшной полости, в связи с чем она в экстренном порядке была доставлена в больницу, - отметили в СУ СК.

Сергей Колосовский, адвокат:

- Рассмотрим вариант, если его не признают невменяемым. Его обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом. По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Но при покушении пожизненное не назначается, - объясняет Сергей Колосовский. - Кроме того у него Статья 317 - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Посягательство является законченным с момента начала действия. То есть, попытался убить – преступление окончено. И в этом случае предусмотрено пожизненное. Если Болков дойдет до суда, по этим обвинениям, то ему может грозить пожизненное.

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