Что грозит бывшему полицейскому, который устроил стрельбу в Екатеринбурге

Стрельба началась в 20:00 на Химмаше в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Болков, который в 20:00 вечера 30 мая 2021 года устроил стрельбу в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, сейчас находится в изоляторе временного содержания. Сегодня ему должны вынести меру пресечения. Следователи возбудили два уголовных дела.

- Часть 3 статьи 30, часть 2 статья 105 УК РФ – «Покушение на убийство малолетнего». Во время стрельбы пострадала 9-летняя девочка. Она находилась в машине с родителями в тот момент, когда получила огнестрельное ранение в живот. Сейчас она находится в Первой областной больнице, врачи оценивают ее состояние, как тяжелое и борются за ее жизнь.

- Статья 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Первым на место ЧП приехали сотрудники Росгвардии. Один из них получил сквозное огнестрельное ранение в голень. От госпитализации мужчина отказался.

В квартире Сергея Болкова полицейские изъяли 26 пустых гильз, во дворе нашли еще 47. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» поговорила с известным адвокатом по уголовным делам Сергеем Колосовским, чтобы узнать, какое наказание может грозить 48-летнему Сергею Болкову по данным обвинениям.

- Рассмотрим вариант, если его не признают невменяемым. Его обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом. По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Но при покушении пожизненное не назначается, - объясняет Сергей Колосовский. - Кроме того у него Статья 317 - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Посягательство является законченным с момента начала действия. То есть, попытался убить – преступление окончено. И в этом случае предусмотрено пожизненное. Если Болков дойдет до суда, по этим обвинениям, то ему может грозить пожизненное.

Сергею Болкову может грозить пожизненное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ-ЗА ЧЕГО СТРЕЛЬБА

Напомним, что по одной из версий Болков начал стрельбу, так как у него случился нервный срыв. По словам соседей недавно от мужчины ушла супруга и забрала с собой 12-летнего сына. Болков очень переживал по этому поводу и сильно пил. В момент стрельбы он также был сильно пьян. Полиция изъяла из его квартиры множество пустых бутылок из-под алкоголя. Кроме того, в момент стрельбы Болков кричал, чтобы жена к нему вернулась. Об этом рассказывает сотрудник магазина, который находится напротив дома Сергея Болкова.

Сергей Болков имеет боевой опыт, служил в Чечне. Работал в милиции инспектором Патрульно-постовой службы. Был уволен из органов по состоянию здоровья в 2011 году. Последнее время работал в ЧОПе.

Квартиру Сергея Болкова брали штурмом Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОГЛИ ЛИ БОЛКОВА ЗАСТРЕЛИТЬ ВО ВРЕМЯ ШТУРМА?

Сергея Болкова брали штурмом. Мужчина отстреливался. Чтобы его дезориентировать сотрудники воспользовались шумовой гранатой. При этом в боевой готовности дежурили снайпера.

- Ситуация была такая: полиция и СК настаивали на том, что его нужно ликвидировать. Смысл с ним нянчиться, если он уже ранил ребенка и сотрудника правоохранительных органов, - рассказывает источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах. - На тот момент уже были возбуждены два уголовных дела. СОБР выставляется на штурм, снайперы готовы. И тут приезжают гвардейские генералы, беседуют с прокуратурой и те не дают санкцию на уничтожение.

При задержании Болков был пьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В соответствии с законом сотрудники полиции и Росгвардии должны стремится к минимизации причинения вреда. Если вспомнить историю на ЖБИ (тогда сотрудники Росгвардии вынуждены были выстрелить в молодого человека, квартиру которого также брали штурмом - Прим. Ред.), то тогда на сотрудников был направлен ствол. Это одна история, - объясняет Сергей Колосовский. - Если в момент захвата человек был дезориентирован и не представлял угрозы, то и оснований применять оружие не было . Сотрудники обязаны были взять его живым. Он был дезориентирован шумовой гранатой.

Меру пресечения Сергею Болкову должны вынести в 15:00 в Чкаловском районном суде.

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