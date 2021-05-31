Бывшему полицейскому, устроившему стрельбу на Химмаше, выбирают меру пресечения: онлайн-трансляция

На заседании на вопрос журналистов, признает ли он свою вину, Сергей Болков кивнул головой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье вечером по всему Химмашу разносились звуки стрельбы. Местный житель, 48-летний Сергей Болков, стоя на балконе своей квартиры, вел прицельный огонь из охотничьего карабина по машинам и людям. Одна пуля попала в живот девятилетней девочке – сейчас ребенок лежит в реанимации. Вторая пуля ранила в ногу сотрудника Росгвардии.

Примерно в половине одиннадцатого часа вечера при штурме квартиры Сергея Болкова задержали. Известно, что он работал в МВД рядовым инспектором патрульно-постовой службы, но в 2011 году его уволили по состоянию здоровья. По словам соседей, за день до стрельбы он много выпивал, при этом из его квартиры якобы уже тогда доносились звуки стрельбы. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство малолетнего» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Сегодня в четвертом часу дня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга Сергею Болкову будут выбирать меру пресечения. Корреспонденты «Комсомольской правды» ведут из зала суда прямую трансляцию.