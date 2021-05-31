Фото: предоставлено Егором Мехонцевым

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 июля бывшего полицейского Сергея Болкова, который устроил стрельбу на Химмаше. Но, как выяснилось, это уже не первый случай, когда Болков оказался под следствием. В августе 2001 года он застрелил 19-летнего боксера Владимира Нагимова, но тогда действия милиционера посчитали правомерными. Мол, служитель закона оборонялся и правомерно использовал табельное оружие.

Вечером 16 числа Нагимов шел домой и заметил, как Болков вместе с другом избивает мужчину. При этом, по словам очевидцев, оба нападавших были пьяны.

- Володя был отзывчивым и порядочным парнем, - рассказывает олимпийский чемпион Егор Мехонцев, знакомый с погибшим. – Он увидел драку и попытался заступиться за человека, которого запинывали. Один из полицейских, одетый, к слову, по «гражданке», достал ствол и выстрелил. Нагимов умер на месте. Вот уже семь лет мы проводим на Химмаше турнир памяти Владимира Нагимова. Сейчас бы он был тренером, достойным членом общества. Получается, этот человек тогда был пьяный, и спустя 20 лет снова взялся за оружие и едва не убил ребенка.