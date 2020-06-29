«Сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях»: Ксении Собчак предложили помощь в разборках с отцом Сергием

В Екатеринбурге и его окрестностях продолжается эпопея с расследованием Ксении Собчак вокруг схииигумена Сергия и Среднеуральского женского монастыря. После того, как на съемочную бригаду напали, нашлись и те, кто захотел вступиться за телеведущую. Письмо от одного из поклонников Собчак опубликовала на своем канале «Кровавая барыня».

- У меня есть 50 хорошо натренированных бойцов, мы скрутим эту охрану, а сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях, - написал Ксении Собчак мужчина.

Фото: канал "Кровавая барыня"

Телеведущая отметила, что такая поддержка ей не нужна и назвала Екатеринбург «городом ветхозаветных нравов». Напомним, что в числе тех, кто осуждает расследование и поведение Ксении Собчак оказался Сергей Шнуров, а также актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Последний публично высказывался в поддержку опального отца Сергия.

Визит съемочной бригады в монастырь закончился потасовкой и заявлением в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ

Представители монастыря считают произошедшее на их территории провокацией. Отметим, что после приезда Ксении Собчак на Урал святыню закрыли для посетителей на неопределенный срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787464" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

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