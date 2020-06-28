«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре
Нападение на съемочную группу Ксении Собчак, произошедшее в Среднеуральском женском монастыре теперь не только в новостях, но и в стихах. Музыкант Сергей Шнуров в свойственной ему манере написал стихотворение, в котором высмеял ситуацию.
Самой Ксении Собчак и ее коллегам, отметим, в субботу 27 июня, было не до смеха. Они пришли в обитель, чтобы записать интервью для документального фильма об опальном отце Сергие - Екатеринбургская епархия запретила ему проводить службы за проповеди, в которых, среди прочего, он говорил, что коронавируса нет. Церковные суды, на которых должны были рассмотреть его поведение, отец Сергий пропускал.
В своем стихотворении Шнуров также отразил момент, когда в обители телеведущая упала в клумбу.Фото: Олег ЗОЛОТО
А вчера, когда в обитель пришла Ксения Собчак со съемочной командой, режиссеру сломали руку, кроме того у них отняли видеокамеру. Досталось и самой телеведущей. На записи, которую она опубликовала, телеведущая упала в клумбу с цветами. Этот момент в своем стихотворении также отразил Сергей Шнуров:
Ей, как крабам, все неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеется,
То Костюшкина гнобит
Нос вчера еще сломала,
Но внимания ей мало.
Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На нее плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее на [орган репродуктивной системы человека, - Прим.Ред.]
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Души все наши спасут,
Ксюша и монахи вместе.
В общем скоро будет суд.
Жаль, что не на лобном месте. (Сергей Шнуров)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»