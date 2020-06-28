2020-06-28T18:02:58+03:00
Общество

«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре

Известный музыкант написал стихи о том, как телеведущая попыталась снять фильм об опальном отце Сергие в Свердловской области
Данил СВЕЧКОВ
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Свое стихотворение о ситуации Сергей Шнуров опубликовал в Интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Алексей БУЛАТОВСвое стихотворение о ситуации Сергей Шнуров опубликовал в Интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Алексей БУЛАТОВ
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Нападение на съемочную группу Ксении Собчак, произошедшее в Среднеуральском женском монастыре теперь не только в новостях, но и в стихах. Музыкант Сергей Шнуров в свойственной ему манере написал стихотворение, в котором высмеял ситуацию.

Самой Ксении Собчак и ее коллегам, отметим, в субботу 27 июня, было не до смеха. Они пришли в обитель, чтобы записать интервью для документального фильма об опальном отце Сергие - Екатеринбургская епархия запретила ему проводить службы за проповеди, в которых, среди прочего, он говорил, что коронавируса нет. Церковные суды, на которых должны были рассмотреть его поведение, отец Сергий пропускал.

В своем стихотворении Шнуров также отразил момент, когда в обители телеведущая упала в клумбу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В своем стихотворении Шнуров также отразил момент, когда в обители телеведущая упала в клумбу.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вчера, когда в обитель пришла Ксения Собчак со съемочной командой, режиссеру сломали руку, кроме того у них отняли видеокамеру. Досталось и самой телеведущей. На записи, которую она опубликовала, телеведущая упала в клумбу с цветами. Этот момент в своем стихотворении также отразил Сергей Шнуров:

Ей, как крабам, все неймется.

Это мат или гамбит?

То над неграми смеется,

То Костюшкина гнобит

Нос вчера еще сломала,

Но внимания ей мало.

Тему держит норовисто,

Быстрая как Норрис Чак,

И к монахам-каратистам

Скачет Ксения Собчак.

На нее плевать монаху.

Кто она? Какой морали?

И послали ее на [орган репродуктивной системы человека, - Прим.Ред.]

Так бывает на Урале.

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором.

Души все наши спасут,

Ксюша и монахи вместе.

В общем скоро будет суд.

Жаль, что не на лобном месте. (Сергей Шнуров)

ИСТОЧНИК KP.RU

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