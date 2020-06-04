В Екатеринбурге хоронят парня, убитого СОБРом после кражи обоев: онлайн-трансляция

На Лесном кладбище Екатеринбурга 4 июня прошли похороны 27-летнего Владимира Таушанкова. Парень погиб от выстрелов СОБРа, который штурмовал его квартиру. Это случилось после того, как Владимир украл обои из строительного магазина, угрожая охране ножом.

Прощание с Владимиром началось в 13 часов. Перед ним убитые горем родители Владимира в очередной раз вспоминают о сыне.

Отец, например, вспоминал, как сын покупал ему лекарства - только дорогие.

- Папа, все что нужно я тебе куплю! - вспоминал Анатолий Таушанков слова, которые ему говорил сын.

Анатолий Таушанков рассказал, что предвидел гибель сынаФото: Алексей БУЛАТОВ

Отец Владимира рассказал, что увидел смерть сына за три недели до трагедии - во сне.

- У меня дар такой есть, я так и смерть своей матери предвидел, - уточнил Анатолий Таушанков.

Напомним, что вчера появилось видео из магазина "Лео". На нем драка Владимира с персоналом магазина. В ходе нее он достал нож, схватил обои и ушел.

Журналистов внутрь храма не пустилиФото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне мы поговорили с мамой погибшего Владимира Надеждой Голик. По официальной версии Росгвардия открыла огонь когда Владимир вышел им навстречу с «автоматом Калашникова». Но родители уверяют, что оружие было не настоящим. Автомат, который был у их сына, предназначался для игры в страйкбол. Кроме того, мама погибшего парня уверяет, что этот автомат все время лежал в упаковке, а Владимир в день штурма его оттуда вообще не доставал. Также женщина категорически отрицает, что ее сын был судим за наркотики. А еще она уверяет, что полиция провела обыск в квартире без родителей и понятых. Якобы это было связано с «ситуационной необходимостью».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Силовики больше суток хранили молчание. Росгвардия официально прокомментировала произошедшее 2 июня. Версия ведомства схожа с той, которую «КП» озвучивал источник в правоохранительных органах.

Но некоторые обстоятельства произошедшего были озвучены впервые. Так, в Росгвардии заявили, что Владимир Таушанков был судим за незаконный оборот наркотиков (ни в одной картотеке суда Екатеринбурга этой информации нет). Объяснили в ведомстве и то, зачем вызвали СОБР.

- Он нанес травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - отмечали в Росгвардии, имея ввиду, что Владимир брызнул в лицо полицейскому из газового баллона.

В ведомстве уточнили, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого».

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение открыть огонь, - уточнили в ведомстве.

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