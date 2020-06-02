«На СОБР был направлен автомат Калашникова»: в Росгвардии объяснили, почему застрелили екатеринбуржца, укравшего в магазине обои

В пресс-службе Росгвардии прокомментировали гибель 27-летнего екатеринбуржца во время штурма его квартиры. Напомним, все произошло 31 мая. Около семи вечера Владимир пошел в строительный магазин за обоями. Что происходило дальше – до конца не ясно. По словам источника «КП» в силовых структурах, Владимир украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму в 8 тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, парень побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Затем туда пришел отец Владимира, а ближе к двенадцати ночи начался штурм. В ходе него Владимир погиб.

Силовики больше суток хранили молчание. Лишь недавно пресс-служба центрального аппарата Росгвардии прокомментировала случившееся. В целом официальная версия событий очень схожа с той, которую «КП» озвучивала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

На двери квартиры остались отверстия, которые похожи на пулевыеФото: Евгений СТОЯНОВ

В ведомстве рассказали, что пока проводится проверка. Но некоторые обстоятельства произошедших событий - известны.

- До привлечения спецназа Росгвардии для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков подозреваемого, он совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу (в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ). Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы, пытавшемуся его задержать, сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - рассказали «КП» в Росгвардии. Также там рассказали, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого». - Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение на открытие огня, - рассказали в ведомстве.

Также в Росгвардии подтвердили, что в ходе осмотра квартиры была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом (по словам отца погибшего, арбалет стрелял пластиковыми шариками).

В Росгвардии призвали СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться официальных результатов проверок, которые сейчас проводит несколько ведомств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782497" frameborder="0"></iframe> Отец мужчины, застреленного СОБРом на ЖБИ, рассказывает о сыне.Евгений СТОЯНОВ

Напомним, что отец Владимира утверждает, что его сын держал в руках только нож для резки обоев. При этом парень якобы до конца не осознавал, что его квартиру осадили именно полицейские.

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