2020-06-02T13:49:06+03:00
Происшествия

«На СОБР был направлен автомат Калашникова»: в Росгвардии объяснили, почему застрелили екатеринбуржца, укравшего в магазине обои

По словам отца погибшего парня, в его сына всадили три пули
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Спецназ был уверен, что в квартире находится заложникСпецназ был уверен, что в квартире находится заложникФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе Росгвардии прокомментировали гибель 27-летнего екатеринбуржца во время штурма его квартиры. Напомним, все произошло 31 мая. Около семи вечера Владимир пошел в строительный магазин за обоями. Что происходило дальше – до конца не ясно. По словам источника «КП» в силовых структурах, Владимир украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму в 8 тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, парень побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Затем туда пришел отец Владимира, а ближе к двенадцати ночи начался штурм. В ходе него Владимир погиб.

Силовики больше суток хранили молчание. Лишь недавно пресс-служба центрального аппарата Росгвардии прокомментировала случившееся. В целом официальная версия событий очень схожа с той, которую «КП» озвучивала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

На двери квартиры остались отверстия, которые похожи на пулевые Фото: Евгений СТОЯНОВ

На двери квартиры остались отверстия, которые похожи на пулевыеФото: Евгений СТОЯНОВ

В ведомстве рассказали, что пока проводится проверка. Но некоторые обстоятельства произошедших событий - известны.

- До привлечения спецназа Росгвардии для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков подозреваемого, он совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу (в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.2 УК РФ). Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы, пытавшемуся его задержать, сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - рассказали «КП» в Росгвардии. Также там рассказали, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого». - Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение на открытие огня, - рассказали в ведомстве.

Также в Росгвардии подтвердили, что в ходе осмотра квартиры была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом (по словам отца погибшего, арбалет стрелял пластиковыми шариками).

В Росгвардии призвали СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться официальных результатов проверок, которые сейчас проводит несколько ведомств.

Отец мужчины, застреленного СОБРом на ЖБИ, рассказывает о сыне.Евгений СТОЯНОВ

Напомним, что отец Владимира утверждает, что его сын держал в руках только нож для резки обоев. При этом парень якобы до конца не осознавал, что его квартиру осадили именно полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убийство - всегда запутанная история»: свердловский омбудсмен потребовала от СК рассказать о гибели мужчины, застреленного СОБРом после кражи обоев Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на гибель 27-летнего парня на ЖБИ, застреленного СОБРом во время штурма. Омбудсмен написала в Следственный комитет запрос, где попросила следователей разобраться в произошедшим, а также дать комментарии по поводу этой истории (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки
Полицейские поймали екатеринбуржца, который оборудовал у себя дома мини-плантацию конопли
Свердловский прокурор разберется в смерти подростков, отравившихся газом
До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету
«Могла уехать в другой город»: на Среднем Урале ищут 17-летнюю школьницу, сбежавшую из дома
В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ
Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана
За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19
«Для меня это стиль жизни»: Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» задумалась о детях
В закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирус
Свердловские промышленники раздадут многодетным семьям три тысячи продуктовых наборов
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Где на Урале болеют коронавирусом: карта заражений на начало июня
«Сомневаюсь, что там была обработка»: в свердловском главке полиции вспышка COVID-19
Самое большое в России: в Екатеринбурге нашли гигантское пасхальное яйцо
Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»
Защитные маски и перчатки можно приобрести в поездах и на вокзалах СвЖД
Минздрав еще раз обследует единственную больницу в уральском поселке, за которую горой встали школьники
Почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка: отвечает свердловский Пенсионный фонд
Свердловчанка развелась с мужем после того как узнала, что он пытался перепродать орден ее отца
Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса
В новом микрорайоне Екатеринбурга открыли «бережливую поликлинику» для малышей
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться
Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка
После снятия режима самоизоляции в Екатеринбурге покажут, как выглядели квартиры горожан 100 лет назад
Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ