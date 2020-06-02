«Убийство - всегда запутанная история»: свердловский омбудсмен потребовала от СК рассказать о гибели мужчины, застреленного СОБРом после кражи обоев

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на гибель 27-летнего парня на ЖБИ, застреленного СОБРом во время штурма. Омбудсмен написала в Следственный комитет запрос, где попросила следователей разобраться в произошедшим, а также дать комментарии по поводу этой истории.

Напомним, все произошло 31 мая. Около семи вечера Владимир пошел в строительный магазин за обоями. Что происходило дальше – до конца не ясно. По словам источника «КП» в силовых структурах, Владимир украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму в 8 тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, парень побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Затем туда пришел отец Владимира, а ближе к двенадцати ночи начался штурм. В ходе него Владимир погиб.

Официально смерть мужчины представители силовых ведомств до сих пор не прокомментировали. По информации источника, в момент штурма Владимир держал в руках предмет, напоминавший автомат. Но отец Владимира утверждает, что его сын держал в руках только нож для резки обоев. При этом парень якобы до конца не осознавал, что его квартиру осадили именно полицейские, а не преступники.

В разговоре с «КП» Татьяна Мерзлякова рассказала, что думает по поводу трагедии, произошедшей на ЖБИ.

- Следственный комитет в праве проверить действия полиции и Росгвардии. История запутанная, но с убийством человека всегда так. На мой взгляд, здесь требовалась серьезная аналитическая оценка случившемуся, - считает омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова уверена, что правоохранительные органы обязаны прокомментировать такое резонансное происшествие.

- Здесь явно нужны комментарии силового блока, но я их не увидела и не услышала. Я вижу, что эта история имеет резонанс. Поэтому я должна была направить запрос, чтобы сообщить обществу о том, что произошло. Мне кажется, что право на жизнь – высочайшее из прав человека, - отметила Татьяна Мерзлякова.

На двери в квартиру есть несколько отверстий, похожих на пулевыеФото: Евгений СТОЯНОВ

Также омбудсмен рассказала, что готова оказать помощь родителям погибшего мужчины, если они обратятся в свердловский аппарат уполномоченного по правам человека.

- Я вчера читала позицию отца. Читать такое очень тяжело, - отметила Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен надеется, что официальный ответ от следственного комитета не заставит себя ждать.

- Мы надеемся увидеть и услышать ответ от следственных органов сразу, - отметила Татьяна Мерзлякова.