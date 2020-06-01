«Был с ножом, арбалетом и автоматом»: в Екатеринбурге СОБР застрелил мужчину, укравшего четыре рулона обоев

Накануне в одной из квартир на ЖБИ произошла перестрелка, закончившаяся гибелью 28-летнего мужчины. Погибший оказал силовикам сопротивление, открыв по ним огонь. Трагедии предшествовала кража из строительного магазина, откуда погибший мужчина вынес четыре рулона обоев.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, осведомленный о ходе операции, события разворачивались так.

31 мая около 19 вечера 28-летний мужчина по имени Владимир пришел в строительный магазин «Лео», расположенный на улице Высоцкого. Там он украл четыре рулона обоев (как позже посчитают владельцы магазина их сумма составила 8 тысяч рублей). Продавец и случайные очевидцы произошедшего бросились за вором.

Владимир добежал до одного из домов на улице Рассветной. Но отдавать обои он не захотел. Мужчина достал нож и припугнул бежавших за ним людей, скрывшись в подъезде.

Продавцы магазина вызвали полицию. Оперативники уголовного розыска вычислили точный адрес Владимира. Но открывать им дверь мужчина не стал.

В 22:30 на лестничной площадке появился отец Владимира. В этот момент дверь в квартиру открылась. На пороге стоял Владимир, вооруженный ножом и газовым баллоном. Он брызнул в лицо одному из оперативников, затем схватил отца и скрылся с ним в квартире.

Ближе к двенадцати ночи оперативники уголовного розыска и прибывшие им на подмогу бойцы СОБРа приняли решение о штурме квартиры. После того как дверь взломали, Владимир открыл стрельбу из предмета похожего на автомат Калашникова. Также при нем в этот момент был нож. Бойцам СОБРа пришлось открыть ответный огонь. В ходе стрельбы 28-летний хозяин квартиры погиб.

- В ходе обыска из квартиры были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллон, а также автомат, внешне напоминающий АКМ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 (разбой), - рассказал «КП» силовик, осведомленный о ходе операции.

Автомат, изъятый из квартиры, как и гильзы от него отправлены на экспертизу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, как и в пресс-службе регионального СКР от комментариев по данной теме отказались. Получить комментарий пресс-службы Росгвардии к моменту публикации также не удалось.

Это уже второй случай за последние три дня, когда полиции приходится применять огнестрельное оружие. 30 мая в Екатеринбурге сотрудник полиции выстрелил в мужчину, после того, как тот ранил его напарника.

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