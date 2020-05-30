2020-05-30T15:54:20+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский выстрелили в мужчину, который напал на его напарника

Сотрудники ППС приехали на вызов, где их встретил агрессивный и выпивший свердловчанин
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.
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Екатеринбургский полицейский выстрелил в мужчину во время задержания. Это случилось ночью 30 мая на улице Кузнецова. Двое сотрудников ППС приехали на вызов. Соседи пожаловались на то, что мужчина изрубил дверь топором одной из местных жительниц.

На месте полицейские увидели поврежденную входную дверь и перила. Выясняя обстоятельства произошедшего, патрульные увидели мужчину с мешком и сейфом в руках. На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и предмет, похожий на пистолет. Нападавший ранил сотрудника МВД в область плеча. Чтобы остановить агресивного мужчину, напарник полицейского выстрел в ногу дебоширу.

- Задержанным гражданином оказался молодой человек 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ). Сыщики уголовного розыска изъяли на месте конфликта орудие преступления - охолощенный пистолет «Беретта» и кухонный нож, а в квартире подозреваемого - бутылки из-под алкоголя и 2 коробки от охолощенных «стволов». Мужчина находился в состоянии опьянения, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД Свердловской области.

Полицейский получил травмы и сейчас находится в больнице. Дебошир после задержания не смог объяснить свое поведение. Сейчас ему грозит уголовное наказание за хулиганство и нападение на полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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