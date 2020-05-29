«Теперь ты довольна?»: В Екатеринбурге качок во время ссоры с женой сбросил на полицейский УАЗ блин от штанги
На ЖБИ в ссору супругов пришлось вмешаться полицейским - их вызвали соседи. Но когда силовики, как порядочные постучались в квартиру, откуда доносились крики, им не открыли. До кучи буйный хозяин начал угрожать из-за двери. А затем швырнул из окна на полицейский УАЗик блин от штанги. Чтобы добраться до хулигана силовикам пришлось обратиться за помощью к спасателям из службы «СОВА».
- Может, откроешь все-таки сам? - предупредили те, перед тем, как вскрыть дверь.
- Не открою! Мой дом, моя крепость! - возразил хозяин.
Екатеринбуржец сбросил с балкона блин штанги на полицейский автомобиль.Видео: пресс-служба "Совы"
- Почему?
- По качану, блин! Я буду стрелять!
На последней фразе терпение полицейских лопнуло. Спасатели вскрыли двери, на мужчину надели наручники и увезли в отделение.
- Ну что ты довольна? - крикнул на прощание супруге мужчина с внушительной мускулатурой.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ну дебошира уже составили административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Также метателю блинов теперь «светит» уголовная статья.
- Материалы дела уже направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти), - уточнили в полиции.
Правда, в пресс-службе регионального СК «Комсомолке» рассказали, что уголовное дело против мужчины пока не заведено. Также в ведомстве добавили: «Говорить о том, что предмет был сброшен умышленно, преждевременно».
ИСТОЧНИК KP.RU