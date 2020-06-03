Появилось видео из магазина, где застреленный бойцами СОБРа парень украл обои

Появилось видео из строительного магазина «Лео», где незадолго до гибели побывал 27-летний Владимир Таушанков. На кадрах видно, что парень угрожает сотрудникам магазина ножом, а потом бежит, прихватив с собой обои. Напомним, Владимир Таушанков погиб от выстрелов СОБРа в собственной квартире. Этому предшествавала кража обоев из магазина.

Трое мужчин (как рассказали в магазине «Лео» это был охранник, грузчик и случайный посетитель) бросились за Владимиром в погоню. Но отдавать обои он не захотел. Парень достал нож и припугнул бежавших за ним людей. Затем он добежал до одного из домов на улице Рассветной, скрывшись в подъезде. Тем временем продавцы магазина вызвали полицию. Оперативники уголовного розыска вычислили точный адрес Владимира в доме на улице Рассветной. Но открывать им дверь Владимир Таушанков не стал. Открыл только в 22:30, когда на подмогу полицейским пришел отец Анатолий Таушанков. Владимир выскочил на лестничную площадку с ножом и газовым баллончиком. Он распылил газ в лицо одному из силовиков. А после схватил отца, силком затащил его в квартиру и снова заперся. В 23:55 силовики начали штурмовать квартиру. В ходе него Владимир Таушанков погиб.

На кадрах видео, опубликованном порталом Ura.ru, видно как Владимир выбегает из магазина, держа в руках несколько рулонов обоев. Затем на крыльце происходит потасовка. В ходе нее парень несколько раз бьет сотрудника магазина, а когда ему на подмогу приходит второй мужчина, Владимир достает нож. После этого другой сотрудник магазина начинает поднимать с земли рулоны обоев, но Владимир не дает ему это сделать, угрожая ножом. В итоге, взяв обои, парень уходит в сторону своего дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782904" frameborder="0"></iframe> Появилось видео как убитый СОБРом Владимир Таушканов ограбил магазин.Видео: URA.ru

Следует заметить, что события, которые происходят на видео, подтверждают версию Росгвардии, а также информацию, которую мы писали со ссылкой на источник в силовой среде.

Вчера мы собрали всю имеющуюся информацию по этому делу в один материал.

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