«Он ударил продавца локтем»: подробности из магазина, где убитый силовиками парень украл обои

В Екатеринбурге уже третий день разбираются в истории парня, которого убили силовики. 27-летнего Владимира Таушанкова бойцы СОБРа – специальный отряд быстрого реагирования – застрелил в его собственной квартире. Но трагедии предшествовал ряд странных событий: сначала Владимир украл из строительного магазина обои, затем угрожал продавцам и полицейскому ножом, а после попытался «припугнуть» силовиков «предметом похожим на автомат». «Комсомолка» попыталась восстановить те события, которые происходили в магазине.

Магазин, в котором Владимир Таушанков украл обои.Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВЕЛ СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО

Строительный магазин «Лео» находится на улице Владимира Высоцкого, 28б. В 700 метрах от дома, где жил Владимир Таушанков. Владимир пришел туда около 19:00 вечера 31 мая.

- Мы ничего не знаем, - отмахиваются при виде журналистов сотрудники магазина. – И вообще мы все уже рассказали полиции, спрашивайте у них.

Правда, потом все-таки начинают рассказывать о случившемся и даже показывают стеллаж с обоями, которые стащил Владимир. Он находится буквально в пяти метрах от входа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782904" frameborder="0"></iframe> Появилось видео как убитый СОБРом Владимир Таушканов ограбил магазин.Видео: URA.ru

Обои, которые выбрал Владимир Таушанков.Фото: Евгений СТОЯНОВ

- То есть, он не выбирал цвет, схватил первые попавшиеся?

- Ну как же не выбирал? Взял вот эти - однотонные, - отвечает один из продавцов, указывая пальцем на стеллаж.

Там лежат рулоны светлых обоев. Владимир схватил те, которые стоили 1750 рублей рулон. Как позже будет известно от соседей – парень делал ремонт в кухне.

- Он ходил вдоль стеллажей, выбирал, - продолжает продавец. – К нему подошла девушка-кассир, которая также является продавцом торгового зала. Спросила его: вам чем-то помочь? Но мужчина отреагировал неадекватно. Он схватил четыре рулона и побежал ко входу. Девушка попыталась его остановить, тогда он двинул ей локтем (так как руки были заняты обоями). От удара она упала и начала кричать.

На крики отреагировал охранник магазина и грузчик.

- К ним присоединился покупатель, который в этот момент был в магазине и видел произошедшее, - рассказал «КП» сотрудник, попросивший не указывать его имя. По словам нашего собеседника, нож Владимир пока был в зале не доставал. То что происходило за пределами строительного магазина девушки-продавцы уже не видели. Записи с видеокамер, по их словам, изъяла полиция.

- Девушка-кассир сейчас находится на больничном, - добавляют продавцы.

Дверь в квартире Владимира Таушанкова.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

То, что происходило дальше «Комсомолка» уже описывала. Как со слов правоохранительных органов, так и со слов родителей молодого человека. Владимир побежал к своей новостройке на Рассветной и закрылся в квартире. Все это время за ним бежал охранник магазина, грузчик и случайный покупатель. Сотрудники магазина вызвали полицию. Те установили точный адрес, основываясь на записях с камер видеонаблюдения, а также по информации тех, кто догонял Таушанкова.

Около 21 часов силовики уже были на лестничной площадке возле его квартиры. Владимир двери им не открыл.

В 22:30 полицейские привезли на место родителей Таушанкова – его отца и мать. Только тогда Владимир вышел на лестничную площадку. Причем, как говорит отец Таушанкова - он сам открыл двери своим ключом. За ним внутрь попытались зайти полицейские, но парень им не дал. Встретил с газовым баллончиком и прыснул газом в лицо лейтенанту полиции. Затащил в квартиру отца и заперся изнутри.

На глазке двери остались следы от монтажной пеныФото: Алексей БУЛАТОВ

С 22:15 до 23:55 – ни отец, ни сын на просьбы открыть двери не отвечали. По словам Анатолия Таушанкова в тот момент они сидели с сыном на кухне и разговаривали. Парень выглядел растерянным и очень переживал.

Около 00:00 полиция и бойца СОБРа приняли решение штурмовать квартиру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782905" frameborder="0"></iframe> Соседи Владимира Таушанкова рассказали о нем.Алексей БУЛАТОВ

- Когда входную дверь взламывали сын взял нож, которым режут обои и пошел к двери, - рассказывал «КП»-Екатеринбург отец убитого парня.

Следы от пуль снаружи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно официальной версии Росгвардии, в руках у молодого человека был не только нож.

- После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого было принято решение на штурм. Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение на открытие огня, - комментируют случившееся в ведомстве. – Позже при подозреваемом была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом.

Сейчас делом занимается прокуратура и региональный СУ СКР. Они опрашивают участников тех событий, чтобы дать оценку их действиям.

Родители и сын жили отдельно.Фото: Евгений СТОЯНОВ

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