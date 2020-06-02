Застрелили из-за рулона обоев: что известно о смерти парня, которого в Екатеринбурге убили силовики

В Екатеринбурге разгорелся скандал с участием правоохранительных органов. В ночь с 31 мая на 1 июня в многоэтажке на ЖБИ силовики расстреляли 27-летнего парня. Убили молодого человека после того, как он стащил четыре рулона обоев. «Комсомолка» собрала все, что известно на данный момент о трагедии.

ВЕРСИЯ ПОЛИЦИИ: ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ ОТЦА?

Около семи вечера 31 мая житель ЖБИ Владимир Таушанков пошел в строительный магазин «Лео» на улице Высоцкого. 27-летний парень хотел приобрести обои, так как делал в квартире ремонт. Купить или изначально планировал украсть, пока до конца не ясно. Но, по словам охранников магазина, парень «в открытую похитил четыре рулона обоев».

- Ущерб составил 8 тысяч рублей, - рассказывает «КП» - Екатеринбург источник в правоохранительных органах. - Не расплатившись, он начал выходить из магазина с обоями. За этим наблюдали продавец и покупатели. Охрана побежала за ним.

Но отдавать обои Владимир не захотел. Парень достал нож и припугнул бежавших за ним людей. Затем он добежал до одного из домов на улице Рассветной, скрывшись в подъезде. Тем временем продавцы магазина вызвали полицию. Оперативники уголовного розыска вычислили точный адрес Владимира все в том же доме на улице Рассветной. Но открывать им дверь Таушанков не стал.

Открыл только в 22:30, когда на подмогу полицейским пришел его отец. Владимир выскочил на лестничную площадку с ножом и газовым баллончиком. Он распылил газ в лицо одному из силовиков. А после схватил отца, силком затащил его в квартиру и снова заперся.

В 23:55 оперативники уголовного розыска и прибывшие бойцы СОБРа - специальный отряд быстрого реагирования - решили штурмовать квартиру.

- Почти полтора часа было полное непонимание того, что происходило за дверью. Выдвигались версии, что парень взял отца в заложники, - продолжает собеседник. - Потому что ни он, ни отец на связь не выходили. Было принято решение о штурме.

Когда дверь взломали, Владимир вышел к незваным гостям с «предметом похожим на автомат Калашникова». Также при нем в этот момент был нож. Здесь мнения расходятся: по одной из версий, Владимир первый начал стрелять, по другой огонь открыли бойцы СОБРа.

- Хозяин квартиры погиб, - продолжает собеседник. - В ходе обыска из квартиры были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллон, а также автомат, внешне напоминающий АКМ. На погибшего Владимира было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 «Разбой», а также по 318-й статье УК «Применение насилия в отношении представителя власти». Оружие, изъятое из квартиры, было отправлено на экспертизу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, как и в пресс-службе регионального СКР, 1 июня от комментариев отказались. Получить комментарий пресс-службы Росгвардии оперативно также не удалось.

ВЕРСИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ЛИШИЛИ КОРМИЛЬЦА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782497" frameborder="0"></iframe> Отец мужчины, застреленного СОБРом на ЖБИ, рассказывает о сыне.Евгений СТОЯНОВ

- Убили моего кормильца. Нет больше моего сына. Но Бог их обязательно накажет, - причитает отец убитого Владимира по имени Анатолий. - Полиция приехала ко мне домой. Сказали: «Квартира на Рассветной ваша?» Я ответил, что там живет сын. Они сказали так и так... Надо ехать. Ну я взял ключи, и мы поехали туда. Когда я подходил к квартире, то на лестничной площадке было очень много полиции. Наверное, человек 20.

В этот момент мама Владимира, Надежда Ивановна, также была вместе с мужем, но заходить в квартиру, где заперся сын, она не стала. По словам отца, он открыл дверь своим ключом и вошел внутрь. За ним попытались зайти полицейские, но Владимир не дал этого сделать, брызнув из баллончика. Затем он закрыл дверь.

- Мы сидели и разговаривали с ним. Он мне сказал: «Папа, сиди здесь в комнате, туда не ходи», - вспоминает Анатолий Алексеевич. - Он очень сильно переживал. Я это по нему видел.

По словам пенсионера, Владимир не понимал, что за дверью находятся полицейские. Ближе к 00:00 начал происходить штурм. Анатолий Алексеевич вспоминает, что он услышал, как входную дверь взламывают. Его сын в этот момент взял нож и пошел к двери.

- Это был нож, которым режут обои. Ну знаете, такой широкий. У него был ремонт, и он как раз резал их этим ножом. Мой сын не преступник! Он в жизни ничего не украл. А в него всадили три пули! Какое право они имели его убивать? Их там было человек 20. Могли бы его скрутить, увезти в отдел, но не убивать. Сволочи, - эмоционально говорит отец погибшего мужчины.

После того как спецназовцы попали в квартиру, выйти в коридор Анатолию Алексеевичу не дали.

- Спецназовец зашел в комнату. Говорит мне: «Лежать. Где заложник?» Я ему отвечаю: «Какой заложник? Это мой сын. Тут нет никаких заложников». И вообще я - инвалид. Какой лежать? - вспоминает пенсионер.

Силу к нему применять не стали, но и выходить из комнаты запретили. По словам Анатолия Алексеевича, в квартире у сына действительно был арбалет, который стреляет резиновыми шариками. Еще у него был автомат для страйкбола. Возможно, силовики приняли его за боевое оружие.

Что Владимир мог украсть из магазина рулоны обоев, Анатолий Алексеевич не верит. По его словам, сын неплохо зарабатывал. После смерти он нашел в его сумке 50 тысяч рублей.

- Он у меня закончил СИНХ. У него была своя фирма. Платил там зарплату сотрудникам. А в последнее время у него был бизнес в Интернете, - продолжает отец. - Чем именно он занимался, я не знаю. Не лез. Они лишили меня кормильца…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: НАРКОМАН?

Росгвардия нарушила молчание только 2 июня. Официальная версия очень схожа с той, которую «КП» озвучивал источник в правоохранительных органах. Но некоторые обстоятельства произошедших событий были сказаны впервые. Так, в Росгвардии заявили, что Владимир Таушанков был судим за незаконный оборот наркотиков. Объяснили в ведомстве и то, зачем вызвали СОБР.

- Он нанес травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - рассказали «КП» в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого».

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение открыть огонь, - добавляют в ведомстве.

В Росгвардии подтвердили, что во время осмотра квартиры была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом.

Сейчас проверкой произошедшего заняты несколько ведомств. Следователи СКР опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании Владимира Таушанкова.

КОММЕНТАРИЙ ОМБУДСМЕНА

Татьяна Мерзлякова написала официальный запрос в СКФото: Алексей БУЛАТОВ

Право на жизнь - высочайшее из прав человека

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в Свердловской

- Следственный комитет вправе проверить действия полиции и Росгвардии. История запутанная, но с убийством человека всегда так. На мой взгляд, здесь требовалась серьезная аналитическая оценка случившемуся. Здесь явно нужны комментарии силового блока, но я в первый день их не увидела и не услышала. Эта история имеет резонанс. Поэтому я должна была направить запрос в Следственный комитет, чтобы сообщить обществу о том, что произошло. Мне кажется, что право на жизнь - высочайшее из прав человека.

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