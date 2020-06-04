«Его автомат лежал в коробке»: мать екатеринбуржца, застреленного СОБРом после кражи обоев о штурме квартиры

Гибель 27-летнего екатеринбуржца от выстрелов СОБРа в собственной квартире продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в информационной повестке страны. «Комсомолка» поговорила с мамой погибшего Владимира Таушанкова Надеждой Ивановной Голик.

Женщина категорически опровергла некоторые тезисы из официальной версии Росгвардии (например, что Владимир был судим за наркотики или то, что у него в момент штурма был автомат), а также рассказала о том, каким был ее сын.

К моменту нашего разговора женщина не видела видео из магазина «Лео», на котором он похищает обои. Именно эти события в конечном итоге привели к штурму квартиры на улице Рассветной. Смотреть видео Надежда Ивановна не захотела, но попросила рассказать о том, что происходит на кадрах ролика.

- Ой дурак, ой дурак... Муж так надеялся, что на видео все-таки все будет чисто, - сквозь слезы говорит женщина. - Хотя я все-таки предполагала, что там [в магазине] что-то было, иначе кто бы за ним погнался... Как только я начинаю про это думать, мне становится плохо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782904" frameborder="0"></iframe> Появилось видео как убитый СОБРом Владимир Таушканов ограбил магазин.Видео: URA.ru

ЗАНИМАЛСЯ КАРАТЕ И ЛЮБИЛ КОМПЬЮТЕРЫ

- С четырех лет он занимался карате. У него был прекрасный тренер на ЖБИ по фамилии Галицын. Замечательный тренер, он был им как папа. Учил не только спорту. Например, рассказывал о том, что за праздник 9 мая. Мне в нем это очень нравилось.

В 9 лет Вова сломал позвоночник. У него был компрессионный перелом. После этого у него был перерыв, а потом он продолжил тренировки. Занимался он долго. Даже когда был студентом продолжал, но там уже вроде бы было какое-то другое единоборство и другой тренер.

Вова не любил встречаться с родственниками, когда они приходили старался уйти. Не любил фотографироваться, был нелюдимый, но при этом был очень умный и грамотный. Он даже когда-то очень давно читал лекции на тему отношений мужчины и женщины и даже вроде бы помогал людям в этом вопросе. Он съехал от нас в январе 2016 года. В той квартире он прожил четыре года. Он заботился о нас, покупал нам подарки, но при этом мог, например, не отвечать на телефон и не перезванивать.

Еще Вова с 10 лет постоянно сидел за компьютером, а в последнее время увлекался игрой в «танки».

Владимир схватил обои с ближайшего ко входу стеллажаФото: Евгений СТОЯНОВ

Квартиру ему купили мы с мужем, но обеспечивал он себя сам, да и много ли ему было надо одному? Зарабатывал в интернете. До этого – после института – у них с однокурсником была фирма, кстати, его компаньон Дима даже приходил к нам домой, я его помню. Потом на него завели уголовное дело. Там были какие-то махинации, а потом Дима умер.

ЧТО СКАЗАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОГДА ПРИШЛИ К РОДИТЕЛЯМ

После событий в магазине «Лео», где Владимир похитил четыре рулона обоев, угрожая сотрудникам ножом, парень заперся в квартире. Чтобы уговорить его отрыть дверь, полиция приехала домой к Анатолию Таушанкову и Надежде Голик – родителям Владимира.

- Оперуполномоченный по имени Сергей пришел за нами в квартиру – после того, как Вовка закрылся у себя. Он был в штатском и был нормальный, какой-то участливый. Я спросила: что случилось. Сергей ответил: «Он совершил разбойное нападение в магазине «Лео», я видел видео оттуда, он [Владимир] там «разматывал» [людей] направо и налево». Еще Сергей сказал, что хочется все сделать нормально, а не ломать дверь. Я ответила: да, конечно и мы поехали.

Муж взял ключи, но оставил свой телефон дома, а Вовка свой телефон выключил, поэтому у меня не было связи с квартирой. Поэтому у них и появилась версия, что Анатолий в заложниках или вообще убит. Я им тогда сказала, что такое точно невозможно. Не мог бы он так поступить с родным отцом. И Анатолий зашел туда сам, открыл квартиру своим ключом...

Перед штурмом глазок на двери замазалиФото: Алексей БУЛАТОВ

СОБЫТИЯ ВО ВРЕМЯ ШТУРМА

После того, как Анатолий Таушанков зашел в квартиру, от него не было вестей больше часа. У мамы Владимира был второй комплект ключей, но в суматохе женщина оставила его у себя дома.

Чтобы силовики смогли попасть в квартиру, Надежда Ивановна съездила за ними. Вскоре после ее возвращения начался штурм.

- Вова был в шоковом состоянии, все время говорил отцу: «За мной гонятся бандиты». У него был такой стресс... Он даже заикаться начал, бедняжка, хотя раньше никогда не заикался. Анатолий ему говорил, что это милиция, давай откроем дверь, разберемся, заплатим деньги, выясним ситуацию... Я сегодня говорила Анатолию, пусть бы он сидел на этом диване с тобой, пусть бы они разрубили эту дверь и забрали его, но он был бы живой. Но Вова зачем-то пошел к двери. За смертью пошел...

«ОБЫСК КВАРТИРЫ ПРОВОДИЛСЯ БЕЗ ПОНЯТЫХ»

Штурм квартиры произошел в начале первого ночи. Надежда Голик считает, что силовики открыли дверь ее ключами, хотя перед этим проводили какие-то манипуляции с петлями двери. Но сейчас дверь в целом не деформирована.

На двери видны дыры, которые напоминают пулевые отверстияФото: Алексей БУЛАТОВ

По официальной версии Росгвардии, когда спецназовцы открыли дверь, по ним был открыт огонь из «автомата Калашникова». По-видимому, пресс-служба ведомства имела ввиду все-таки страйкбольную копию этого автомата, а не оригинал. Это следует и из версии источника «КП» и со слов родителей.

То, что у сына был автомат для страйкбола Надежда Голик не отрицает, но женщина категорически опровергает то, что в момент штурма он был в руках у ее сына. Также она уверяет, что ее сын никогда не был судим за торговлю наркотиками (как утверждает Росгвардия в своем официальном комментарии).

- Автомат у него был, но он лежал в упаковке. Что автомат был у него в руках – сто процентов не правда! Он купил его несколько лет назад. Он лежал в упаковке. Он его даже ни разу не доставал, а они [следственные органы] его забрали - без нас. Вова лежал мертвый, а они загребли нас с мужем на этот идиотский допрос, который проходил с двух до четырех [ночи]. Пока мы на нем были, они проводили обыск квартиры. Не было ни понятых, ни нас! Что они там делали? Оставили бы отца и провели бы обыск как положено.

Они [полиция] попросили меня расписаться, что я разрешила им сделать этот обыск. Я прочла и сказала: «Нет, я не буду подписывать эту бумагу». Тогда они сказали мне: впишите от руки [с чем не согласны], я написала, что была против того, чтобы они проводили обыск без нас. А мне она (видимо имеется ввиду капитан, которая проводила опрос. – Прим. Ред.) сказала, что это была «ситуационная необходимость». Но я считаю, что такой необходимости не было. Кстати, эта «капитанша» сказала мне, что Вова выбросил обои где-то у торца дома.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Силовики больше суток хранили молчание. Росгвардия официально прокомментировала произошедшее 2 июня. Версия ведомства схожа с той, которую «КП» озвучивал источник в правоохранительных органах.

Но некоторые обстоятельства произошедшего были озвучены впервые. Так, в Росгвардии заявили, что Владимир Таушанков был судим за незаконный оборот наркотиков. Объяснили в ведомстве и то, зачем вызвали СОБР.

- Он нанес травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - отмечали в Росгвардии, имея ввиду, что Владимир брызнул в лицо полицейскому из газового баллона.

В ведомстве уточнили, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого».

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение открыть огонь, - уточнили в ведомстве.

Похороны Владимира Таушанкова пройдут 4 июня на Лесном кладбище в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он ударил продавца локтем»: подробности из магазина, где убитый силовиками парень украл обои. «Комсомолка» попыталась восстановить те события, которые происходили в магазине (подробнее)

«На СОБР был направлен автомат Калашникова»: в Росгвардии объяснили, почему застрелили екатеринбуржца, укравшего в магазине обои. По словам отца погибшего парня, в его сына всадили три пули (подробнее)

«Убийство - всегда запутанная история»: свердловский омбудсмен потребовала от СК рассказать о гибели мужчины, застреленного СОБРом после кражи обоев. Татьяна Мерзлякова направила официальный запрос, где попросила силовиков прокомментировать произошедшее (подробнее)