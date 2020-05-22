В общежитии УрФУ нашли зараженного коронавирусом

В общежитии Уральского федерального университета, расположенном на улице Малышева, 140, выявили случай заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Согласно предписанию Роспотребнадзора, обеспечена изоляция проживающих в корпусе 35 студентов на 14 дней, усилен дезинфекционный режим, - добавляют там.

В региональном оперштабе «КП-Екатеринбурге» эту информацию подтвердили.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

УрФУ, как и другие учебные заведения, с начала пандемии перешел на дистанционное обучение. Выпускной в этом году руководство тоже планирует провести онлайн - в вузе обещают, что в мероприятии ничего не поменяется, кроме локаций. Всем студентам-выпускникам также выдадут шапочки и мантии, которые, кстати, будут доставлять прямо на дом, на такси.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 3 443 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Кроме того, в регионе за все время погибли от COVID-19 12 человек, а вылечились – больше тысячи.

Вчера, 21 мая, стало известно о вспышке коронавируса в ЦГКБ №6, которая сейчас работает как инфекционный госпиталь – там у нескольких человек подтвердился диагноз. Однако, при этом, горздрав Екатеринбурга уверяет, что вспышки нет.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

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