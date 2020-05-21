2020-05-21T17:54:43+03:00
Общество

Как в Свердловской области закончится учебный год: отвечает губернатор

Первоклассники уйдут на каникулы 22 мая, а старшеклассники – 29-го
Лев ИСТОМИН
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Глава региона разъяснил правила окончания учебного года в Свердловской областиГлава региона разъяснил правила окончания учебного года в Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области завершается учебный год 2019/2020. Для первоклассников летние каникулы начинаются с 23 мая, а для средних и старших классов – на неделю позже.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, домашнее задание для учеников первых классов уже не должны задавать, так как в пятницу они уйдут на каникулы. Для остальных учащихся задания на дом по рекомендации регионального министерства образования и молодежной политики даются и выполняются по желанию ученика, так как в мае обучение проходит в консультационном режиме, без жесткого контроля.

- Некоторые педагоги задают работу на дом, но ее выполнение, как правило, добровольное, если ребенок хочет улучшить свои оценки, например, - подчеркнул глава региона.

Все детали, связанные с завершением процесса обучения в этом году, можно уточнить по телефонам Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 8 343 312 00 04 (добавочные 080, 082, 083, 085, 086).

ИСТОЧНИК KP.RU

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