Как в Свердловской области закончится учебный год: отвечает губернатор
В Екатеринбурге и Свердловской области завершается учебный год 2019/2020. Для первоклассников летние каникулы начинаются с 23 мая, а для средних и старших классов – на неделю позже.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, домашнее задание для учеников первых классов уже не должны задавать, так как в пятницу они уйдут на каникулы. Для остальных учащихся задания на дом по рекомендации регионального министерства образования и молодежной политики даются и выполняются по желанию ученика, так как в мае обучение проходит в консультационном режиме, без жесткого контроля.
- Некоторые педагоги задают работу на дом, но ее выполнение, как правило, добровольное, если ребенок хочет улучшить свои оценки, например, - подчеркнул глава региона.
Все детали, связанные с завершением процесса обучения в этом году, можно уточнить по телефонам Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 8 343 312 00 04 (добавочные 080, 082, 083, 085, 086).
ИСТОЧНИК KP.RU