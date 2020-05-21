«Никакой вспышки нет, медики в группе риска»: горздрав Екатеринбурга о заболевших коронавирусом врачах в больнице №6

Врачи больницы №6 в Екатеринбурге заболели коронавирусом. Сколько сейчас медиков с подтвержденным диагнозом Covid-19 в этом медучреждении, не сообщается. Но Горздрав отрицает вспышку коронавируса, в пресс-службе говорят, что болеют не больше трех человек.

Отметим, что с начала апреля, больница №6 работает как инфекционный госпиталь, где лежат пациенты с Covid-19. Всех медицинских сотрудников каждый день тестируют на коронавирус. В один из таких дней проверок и обнаружили инфекцию.

- Медики в группе риска. И несмотря на всю защиту, случаи заражения все же происходят. Тем более, что больница №6 сейчас работает как инфекционный госпиталь. Каждую неделю всех сотрудников медучереждений тестируют на наличие COVID-19. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор, - комментируют в управлении здравоохранения администрации города Екатеринбурга.

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сегодня, 21 мая, в Свердловской области добавилось 174 новых случая заражения коронавирусом. Всего зафиксировано 3 800 человек с подтвержденным диагнозом. Умерли 10 свердловчан. Больше всего болеют в Екатеринбурге. Большая часть людей находится под наблюдением медиков в инфекционных больницах столицы Урала. Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме, лечатся дома.

Накануне, министр здравоохранения Свердловской области недавно признал эффективным метод переливания плазмы крови тяжелобольным коронавирусом. Этот способ дал положительный результат в 70% случаев. Кстати, в Екатеринбурге можно провериться на антитела к Covid-19. Кровь можно сдать в 23 лабораториях города.