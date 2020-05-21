2020-05-21T13:23:03+03:00
Коронавирус Covid-19

«Никакой вспышки нет, медики в группе риска»: горздрав Екатеринбурга о заболевших коронавирусом врачах в больнице №6

Еще месяц назад медучреждение переоборудовали под инфекционный госпиталь, где лежат пациенты с Covid-19
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всех медицинских сотрудников каждый день тестируют на коронавирус.Всех медицинских сотрудников каждый день тестируют на коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Врачи больницы №6 в Екатеринбурге заболели коронавирусом. Сколько сейчас медиков с подтвержденным диагнозом Covid-19 в этом медучреждении, не сообщается. Но Горздрав отрицает вспышку коронавируса, в пресс-службе говорят, что болеют не больше трех человек.

Отметим, что с начала апреля, больница №6 работает как инфекционный госпиталь, где лежат пациенты с Covid-19. Всех медицинских сотрудников каждый день тестируют на коронавирус. В один из таких дней проверок и обнаружили инфекцию.

- Медики в группе риска. И несмотря на всю защиту, случаи заражения все же происходят. Тем более, что больница №6 сейчас работает как инфекционный госпиталь. Каждую неделю всех сотрудников медучереждений тестируют на наличие COVID-19. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор, - комментируют в управлении здравоохранения администрации города Екатеринбурга.

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сегодня, 21 мая, в Свердловской области добавилось 174 новых случая заражения коронавирусом. Всего зафиксировано 3 800 человек с подтвержденным диагнозом. Умерли 10 свердловчан. Больше всего болеют в Екатеринбурге. Большая часть людей находится под наблюдением медиков в инфекционных больницах столицы Урала. Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме, лечатся дома.

Накануне, министр здравоохранения Свердловской области недавно признал эффективным метод переливания плазмы крови тяжелобольным коронавирусом. Этот способ дал положительный результат в 70% случаев. Кстати, в Екатеринбурге можно провериться на антитела к Covid-19. Кровь можно сдать в 23 лабораториях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
VK Fest выходит на международный уровень: что посмотреть в последний день фестиваля?
Кураторы Уральской индустриальной биеннале назвали тему выставки в 2021 году
Свинец и другие яды: эксперты объяснили, чем опасны дезодоранты
С начала года в Екатеринбурге произошло 45 ДТП с участием автобусов
ЕВРАЗ направил около 1 миллиарда рублей на обновление техники на Качканарском ГОКе
Уральцев предупредили о надвигающихся ливнях и сильном ветре
На Среднем Урале семьям, в которых родители из-за COVID-19 остались без работы, будут доставлять продуктовые наборы
На Урале оштрафовали коммунальщиков за отсутствие мусорок на кладбище
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, в которой сбили девушку-пешехода
Свердловские власти подготовили законопроект о штрафах во время «сон-часа»
«Очень желанная»: жена футболиста Погребняка поразила фанатов длинными ножками
На Среднем Урале под суд отправили браконьера, хладнокровно застрелившего и разделавшего лосиху
«Набор самоизоляции»: стало известно, сколько потратили екатеринбуржцы, чтобы обустроить удаленную работу
В Екатеринбурге на полтора года закрыли парк XXII Партсъезда
Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание горельефа на городской плотине
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за прописку 105 мигрантов
На Урале нарушителей ПДД теперь будут ловить с воздуха
Медики за сутки выписали еще 86 уральцев, переболевших COVID-19
Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома
На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда
В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны
Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке
Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного
У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч
В уральской колонии начали шить противочумные костюмы
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19