В Екатеринбурге начали тестировать на антитела к коронавирусу

Еще месяц назад сдать тест на коронавирус было почти невозможно. В Екатеринбурге анализ брала только лаборатория Роспотребнадзора, и то если были причины. Например, человек вернулся из отпуска за рубежом и почувствовал недомогание. Сейчас градус ажиотажа спал, и теперь провериться на COVID-19 можно за деньги. Но как говорят эксперты, у многих болезнь протекает бессимптомно. Понять был ли вирус, поможет тест на антитела, который можно пройти с 16 мая в Свердловской области. Рассказываем, зачем он нужен и сколько это стоит.

НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ НЕ ГОВОРИТ О ЗАЩИТЕ ОРГАНИЗМА

Наличие антител в организме не дает гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Но это говорит о том, что ваш организм встретился с вирусом и запомнил его. По словам главного внештатного детского иммунолога Министерства здравоохранения Свердловской области и главного научного сотрудника института иммунологии и физиологии УрО РАН Ирины Тузанкиной, при наличии антител заболевание можно перенести в легкой форме.

- Антитела вырабатываются у компетентных и иммунокомпитентных организмов (клетки, способные специфически распознавать антиген и отвечать на него иммунной реакцией – Прим. ред.). Но это происходит не у всех людей. Нужно, чтобы прошло время. Например, две недели минимум после выздоровления, в идеале 4-5 недель. Это парные исследования: сразу после заражения и после выздоровления, - заявляет Тузанкина. - Отсутствие антител не говорит, что пациент переболел и он защищен. Как и присутствие, тоже не говорит о защите организма.

Тест на антитела делают в 23 лабораториях регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы антитела сработали и смогли отбиться от вируса, в организме должны сработать другие иммунные механизмы. Но тест нужен не только для уверенности, что вы в безопасности. Пока ученые пытаются найти вакцину от коронавируса, врачи используют в лечении плазму крови уже переболевших пациентов.

- Мы сейчас говорим про антитела класса G. Полученные результаты с обнаруженными антителами этого класса говорят о том, что в недалеком прошлом человек перенес инфекцию COVID-19, - объясняет генеральный директор лаборатории «Инвитро-Урал» Даниил Потлов. – О том вырабатывается ли у него иммунитет к инфекции, пока говорить сложно, поскольку сам вирус является новым. Но те данные, которые есть, все-таки вселяют надежду в то, что наличие антител класса G позволяет людям чувствовать себя более уверенным, а риск заболеть коронавирусом повторно минимален.

ГДЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СДАТЬ ТЕСТ

Тест на антитела уже делают в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь услуга дошла и до Екатеринбурга. Делают анализ в двух лабораториях: «Инвитро» и «Хеликс».

- Перед исследованием нельзя курить, а также принимать пищу в течение трех часов, - предупреждает заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. Результат теста будет готов в течение трех рабочих дней. Сдать тест можно в медицинском центре, но мы принимаем только по записи. Для тех, кто находится на самоизоляции, есть возможность заказать анализ на дом. Курьер привезет тест-систему, отдаст бесконтактным способом, а после увезет в лабораторию.

Тест может сделать любой. Но при этом человек не должен иметь симптомов ОРВИ и температуру выше 37 градусов.

Цена анализа на антитела складывается из стоимости самого теста, расходных материалов и зарплаты сотрудников лаборатории. Пока лаборатории используют российские разработки, но позже планируют взять в работу американские и итальянские тесты. Сейчас обе компании решают вопрос с лицензией.

Стоимость теста на антитела в лаборатории «Хеликс» составляет 1 700 рублей для взрослого и ребенка.

В лабораториях «Инвитро» стоимость - 1 125 рублей.

В Свердловской области есть 23 лаборатории, которые проверяют кровь на антитела. С 16 мая услугой воспользовались больше 300 человек. Чаще всего к тесту прибегают крупные корпорации, желающие обследовать своих сотрудников, а также обычные семьи.