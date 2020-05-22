2020-05-22T10:53:57+03:00
Общество

Уже 12 смертей от COVID-19: за сутки на Среднем Урале нашли еще 135 заболевших

Общее число зараженных достигло 3 443
Мария Трапезникова
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В Свердловской области за сутки - еще две смерти от коронавирусаВ Свердловской области за сутки - еще две смерти от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 135 человек. Общее число заболевших достигло 3 443. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего зараженных – в Екатеринбурге.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (еще 85 человек), Дегтярска, Верхней Пышмы, Богдановича, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Артемовского, Артинского ГО, Асбеста, Березовского, Бисертского ГО, Верхнего Дуброво, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Новой Ляли, Ревды, Серова, Талицкого и Сысертского ГО, а также у одного жителя другого региона России.

- Врачи оценивают состояние 11 пациентов как тяжелое, 94-х – как средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе.

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Кроме того, сегодня стало известно о еще двух погибших от коронавируса – таким образом, всего в регионе зафиксировано 12 смертей.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось поставить на ноги и выписать 1 063 человека.

Напомним, что в Свердловской области до 25 мая действует режим самоизоляции. А вчера, 21 мая, стало известно о вспышке коронавируса в ЦГКБ №6, которая сейчас работает как инфекционный госпиталь – там у нескольких человек подтвердился диагноз. Однако, при этом, горздрав Екатеринбурга уверяет, что вспышки нет.

Кроме того, теперь заболевших пациентов из Екатеринбурга будут госпитализировать в больницы области. Решение о том, куда поместят пациента с COVID-19, зависит от нескольких факторов – это возраст пациента, протекание болезни, наличие сопутствующих заболеваний и наличие мест в медицинских учреждениях.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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