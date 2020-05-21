«Из иллюминатора видны пустующие пляжи»: стюардесса «Уральских авиалиний» показала, как вывозят российских туристов из-за границы
Авиакомпания «Уральские авиалинии» вот уже два месяца доставляет спецрейсами на Родину наших соотечественников, в разгар пандемии коронавируса оказавшихся за рубежом. Например, 20 мая, с Мальты и Ларнаки более 200 человек вывез борт, за штурвалом которого сидел Герой России Дамир Юсупов.
О том, как проходят подобные эвакуации «Комсомолке» рассказала Татьяна Гвоздева, старший бортпроводник-инструктор по сервису авиакомпании «Уральские авиалинии». Она участвовала в первом вывозном рейсе из Бангкока в Екатеринбург и сейчас занимается обучением бортпроводников работе на таких вывозных рейсах.
"Уральские авиалинии" показали как вывозят туристов домой.Видео: Авиакомпания "Уральские авиалинии"
- Как для вас прошел первый рейс по вывозу наших туристов?
- Первый рейс был выполнен штатно. Экипаж был подготовлен, проинструктирован, готов к любому сценарию развития событий. В Бангкоке при посадке пассажиров на борт мы измеряли им температуру тела и обрабатывали ручную кладь и руки пассажиров антисептическими средствами. Экипаж был в респираторах, перчатках, очках и в защитных костюмах.
В Бангкоке при посадке пассажиров на борт стюардессы обрабатывали ручную кладь и руки пассажиров, а сами были в респираторах, перчатках, очках и в защитных костюмах. Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
- Как на вас реагировали пассажиры?
- Они были в большинстве своем рады тому, что возвращаются домой, что мы за ними прилетели. Терпимо относились к нашей экипировке, и говорили нам, что даже несмотря на маски чувствуют, как мы улыбаемся и рады им.
- Случалось ли, что на борту находился человек, у которого были симптомы COVID-19 или просто ОРВИ?
- На рейсах нашей авиакомпании в полете пассажиры с подозрениями на ОРВИ или короновирус не выявлялись. Были случаи, когда после тестирования пассажиров в обсервации выявлялись положительные COVID-19 случаи.
Ручная кладь пассажиров обрабатывается дезинфицирующим средством. Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
- Когда самолет приземляется в другой стране сейчас во время пандемии, вы можете покидать самолет?
- В другой стране из самолета имеет право выходить только командир воздушного судна для проведения пред- и послеполетного осмотра самолета, а также бортпроводник, ответственный за коммерческую загрузку. Остальным членам экипажа покидать воздушное судно запрещено.
- Как сейчас в эпоху коронавируса выглядят зарубежные аэропорты?
- Отличительная черта всех аэропортов сейчас - тишина… и малолюдность…. Самолеты в большинстве своем стоят на дальних стоянках, пассажиров и работников аэропортов – минимум. Мы не выходим за пределы аэропортов в других странах – конечно в целях предотвращения заражения вирусом.
На входе всем пассажирам измеряют температуру пирометром. Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
- Как бортпроводники защищают себя от новой болезни? А как пилоты?
- Экипажи воздушных судов при выполнении любых полетов обязаны находиться в масках и перчатках. Наша медицинская служба рекомендует нам вести «Дневник здоровья», осуществлять ежедневную самостоятельную термометрию, и в целом более пристально обращать внимание на свое самочувствие. При малейших признаках ОРВИ мы обязаны уйти на больничный по месту жительства, уведомив врачей о специфике нашей профессии.
- Как дезинфицируется салона самолета?
- Салоны воздушных судов после выполнения рейсов в зарубежные аэропорты дезинфицируются специалистами Роспотребназдора. При выявлении пассажиров с подозрением на ОРВИ бортпроводники обязаны уведомить об этом технический состав авиакомпании, чтобы была проведена дополнительная обработка и необходимые технические процедуры – в том числе замены фильтров.
Стюардессы отмечают, что пассажиры терпимо относились к их экипировке. Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
- Вам приходится находиться на двухнедельном карантине после рейса?
- Экипажи воздушных судов не подвергаются карантийным мероприятиям. Только в случае, если в числе пассажиров выявится инфицированный COVID-19.
- Всегда ли пассажиры на рейсе ведут себя корректно? Или попадаются среди них те, кто не верит в опасность COVID-19 и не хотят соблюдать меры предосторожности?
- Пассажиры в большинстве своем достаточно корректны. Масочный режим обязателен и мы видим, что большинство пассажиров его соблюдают.
Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
- Перед приземлением в другой стране, смотрите ли вы в окно на то, как сейчас выглядят города? Они сильно изменились?
- Мир стал намного тише и спокойнее, из иллюминатора видны пустующие пляжи и малолюдные улицы городов, пустые шоссе. Мир как будто находится в ожидании рассвета. И мы очень надеемся, что это время скоро настанет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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