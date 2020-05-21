«Пассажиры остались довольны»: пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузу, вывез на Родину более 200 застрявших туристов

Российские авиакомпании продолжают вывозить из других стран россиян, застрявших на чужбине по причине пандемии коронавируса. Например, накануне «Уральские авиалинии» привезли спецрейсом домой в Москву 210 наших туристов, застрявших на Средиземном море. Причем за штурвалом самолета был Герой России Дамир Юсупов, спасший в августе больше 230 человек, удачно посадив падающий самолет на кукурузное поле.

- Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты, - говорит Дамир Юсупов. - Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания за границей.

Во время полета экипаж воздушного судна был одет в защитные костюмы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Сначала Дамир с коллегами забрал 37 пассажиров с Мальты, после чего вылетел в Ларнаку, где забрал еще 173 пассажира. Дамир Юсупов стал знаменит на всю страну после 15 августа 2019 года. В этот день он находился за штурвалом самолета, который вылетал из Москвы в Симферополь. Однако до места назначения борт «Уральских авиалиний» тогда не долетел. После взлета в оба двигателя попали чайки из-за чего самолет начал стремительно терять высоту.

Впрочем, благодаря хладнокровию Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, самолет удалось благополучно посадить на кукурузном поле. А благодаря действиям бортпроводников все 233 пассажира успешно покинули самолет. Никто не только не погиб, но и не пострадал. После этого обоим пилотам присвоили звание «Героев России». Бортпроводникам вручили орден Мужества.

В полете бортпроводники, как и обычно, разносили пассажирам напитки. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

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