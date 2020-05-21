2020-05-21T10:06:29+03:00
Общество

«Пассажиры остались довольны»: пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузу, вывез на Родину более 200 застрявших туристов

Он вывез их с Мальты и Ларнаки
Данил СВЕЧКОВ
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Дамир Юсупов (справа) помог соотечественникам вернуться домой. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»Дамир Юсупов (справа) помог соотечественникам вернуться домой. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
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Российские авиакомпании продолжают вывозить из других стран россиян, застрявших на чужбине по причине пандемии коронавируса. Например, накануне «Уральские авиалинии» привезли спецрейсом домой в Москву 210 наших туристов, застрявших на Средиземном море. Причем за штурвалом самолета был Герой России Дамир Юсупов, спасший в августе больше 230 человек, удачно посадив падающий самолет на кукурузное поле.

- Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты, - говорит Дамир Юсупов. - Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания за границей.

Во время полета экипаж воздушного судна был одет в защитные костюмы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Во время полета экипаж воздушного судна был одет в защитные костюмы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Сначала Дамир с коллегами забрал 37 пассажиров с Мальты, после чего вылетел в Ларнаку, где забрал еще 173 пассажира. Дамир Юсупов стал знаменит на всю страну после 15 августа 2019 года. В этот день он находился за штурвалом самолета, который вылетал из Москвы в Симферополь. Однако до места назначения борт «Уральских авиалиний» тогда не долетел. После взлета в оба двигателя попали чайки из-за чего самолет начал стремительно терять высоту.

Впрочем, благодаря хладнокровию Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, самолет удалось благополучно посадить на кукурузном поле. А благодаря действиям бортпроводников все 233 пассажира успешно покинули самолет. Никто не только не погиб, но и не пострадал. После этого обоим пилотам присвоили звание «Героев России». Бортпроводникам вручили орден Мужества.

В полете бортпроводники, как и обычно, разносили пассажирам напитки. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

В полете бортпроводники, как и обычно, разносили пассажирам напитки. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

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В августе прошлого года на кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский приземлился пассажирский самолет. Не специально. В двигатели лайнера при взлете угодили птицы. Чтобы не случилась беды, пилоты приняли решение совершить аварийную посадку. Все 233 человека, включая экипаж, отделались тогда легким испугом. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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