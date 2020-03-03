«Врачи сказали: не пытайся»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузу, рассказал, почему его не брали в пилоты

Пилот Дамир Юсупов, который прошлым летом успешно посадил пассажирский самолет на кукурузное поле, довольно редко общается с журналистами и рассказывает о себе. Однако сегодня он сделал исключение и поделился историей о том, как и почему стал пилотом уже в довольно зрелом возрасте - после 30 лет. Подкаст с его рассказом авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала сегодня на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Так, Дамир Юсупов поведал, что связать свою жизнь с небом он мечтал с самого детства, так как его отец работал командиром вертолета Ми-8, а мать трудилась в аэропорту фельдшером на предполетном осмотре.

- Бывало, что я с папой на вертолете летал, - вспоминает Дамир Юсупов в подкасте авиакомпании «Уральские авиалинии». - Он меня сажал в кресло. Конечно, управлять вертолетом он мне не давал, но я видел с высоты землю, северные красоты, тайгу, тундру, реки и озера. Если с папой не удавалось улететь на вертолете, то я с мамой время в аэропорту проводил. Наблюдал из окна посадки и взлеты. С детства у меня такая мечта сформировалась – летать и быть пилотом.

А321 вынужден был совершить экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье из-за столкновения со стаей птиц.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья Дамира тогда жила в заполярном городе Игарка, что в Красноярском крае. В советские годы авиаторы были востребованы в нем, так как вертолеты перевозили геологов, обслуживали нефтяников, перевозили почту и грузы, а также помогали строить гидроэлектростанции. Но в 90-х из-за кризиса работы стало мало и семье пришлось переехать на родину – в Самарскую область. Там Дамир окончил школу и в первый раз попытался поступить в летное училище. Неудачно.

- Возможно, был переходный возраст или, может, не выспался я в тот день, когда мы проходили медкомиссию, - вспоминает Дамир Юсупов. - На приеме у окулиста в военкомате было записано, что у меня зрение не 100%. Не идеальное. И это было записано в карточку. Я, конечно, расстроился, но не сдался – начал пить витамины, делать гимнастику для глаз. Вроде понял, что зрение нормальное, восстановилось, но когда я пошел с документами для поступления в Сызранское летное училище мне сказали врачи военные, что вот у тебя в карточке написано (зрение не 100%, - Ред.), так что ты даже не пытайся. Потом был колледж и почти сразу меня забрали в армию.

Четыре года Дамир проработал вторым пилотом, прежде чем стал командиром воздушного судна.Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова к своей мечте Дамир вернулся уже когда ему исполнилось 30 лет. Тогда авиационная отрасль в стране восстанавливалась после кризиса. Авиакомпании закупали новые воздушные суда, а работать на них было некому. Поэтому летные училища стали набирать не только вчерашних школьников, но и людей постарше.

- Был 2010 год я пошел на авиашоу, увидел самолеты и вертолеты, во мне это все всколыхнулось, и я подумал, что попытаюсь поступить, - говорит Дамир Юсупов. - Как ни странно я прошел легко врачебно-летную экспертную комиссию, профотбор, экзамены, поступил… Даже не верилось. Я прекрасно понимал, что (в авиакомпаниях при приеме на работу, - Ред.) будут задавать вопрос, а где ты был раньше, почему так поздно пришел в авиацию? На собеседование я шел подготовленный и, думаю, тот аргумент, что я возрастной все-таки не такой существенный. Смотрят на знания, на морально-деловые качества.

После успешной посадки самолета А321 на кукурузном поле Дамира Юсупова наградили званием Герой Российской Федерации. Также эту награду вручили второму пилоту судна Георгию Мурзину. Бортпроводники стали кавалерами ордена Мужества. Благодаря их собранности и хладнокровию самолет, двигатели которого отказали после столкновения со стаей птиц, практически без разрушений вернулся на землю. Это спасло жизни всем, кто был на борту - порядка 200 человек.

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