Путин присвоил звание Героев России пилотам А321, севшего в поле

Теперь официально: пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые спасли больше 200 человек, посадив самолет на кукурузном поле под Москвой, признали героями. Собственно, в этом и ранее никто не сомневался. Но сегодня глава государства утвердил это официально.

– Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации членов экипажа воздушного судна открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область)», – сообщается на сайте kremlin.ru

Самолет приземлился посреди поля кукурузы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилотов признали Героями Российской Федерации. А орденом мужества наградят бортпроводников Надежду Вершинину, Дмитрия Гончаренко, Дмитрия Ивлицкого, Алию Слякаеву и Яну Ягодину.

В четверг утром самолет А321, вылетая из Москвы в Симферополь, столкнулся в небе со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, из-за чего судно стало стремительно терять высоту. Благодаря хладнокровию пилотов, самолет удалось без жертв посадить на поле кукурузы. А благодаря выдержке бортпроводников, всех пассажиров успешно эвакуировали из самолета.

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