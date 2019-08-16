«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле

Герой из Екатеринбурга - 42-летний пилот Дамир Юсупов, который смог посадить самолет А-321 с отказавшими двигателями на кукурузном поле в Подмосковье вернулся в Екатеринбург. К жене и детям. Накануне Дамир и его экипаж спасли 233 человеческие жизни. Экипаж до сих пор не имел возможности выспаться после вчерашнего ЧП. Сейчас он сдержан и немногословен.

- Дамир, помните ваши первые действия в той ситуации? Как принимали решения?

- Решение посадить самолет в поле возникло после отказа второго двигателя и устойчивого снижения самолета. Далее экипаж действовал очень слаженно, профессионально. Количество пострадавших сведено к минимуму благодаря таким действиям экипажа.

Самолет получил минимальные поврежденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вас встретили родные?

- Переживали за меня. Они очень рады, что все живы и здоровы.

- Что Вы сообщили пассажирам во время ЧП?

- Я с ними поговорил, когда уже обходил самолет. Хочу пожелать тем, кто пострадал, скорейшего выздоровления.

- Раньше видели птиц? Это частое явление?

- Птицы – они то есть, то их нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726065" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

- Какие планы на ближайшее время?

- Пока отдыхаю. Идут следственные мероприятия. Летать не планирую в ближайшее время.

- Что происходило в момент посадки?

- Поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем мягко. Главным было в тот момент – посадить судно с наименьшей вертикальной скоростью.

ОФИЦИАЛЬНО

Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация.

Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпании был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

Эвакуацией из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

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