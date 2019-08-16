«Отсыпаются после тяжелого дня»: экипаж самолета А321, севшего в поле под Москвой, вернулся в Екатеринбург

Герои вчерашнего дня, экипаж самолета А321, экстренно приземлившегося в поле кукурузы под Москвой вернулся в Екатеринбург. Командир судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники Яна Ягодина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Дмитрий Гончаренко прибыли ночью в столицу Урала и сейчас отсыпаются после тяжелого трудового дня. Еще бы! Благодаря их стараниям все 224 пассажира остались живы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

– Они на самолете прилетели в Екатеринбург минувшей ночью на рейсе U6-265, – подтвердили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Судно прибыло в столицу Урала в 02.40 ночи. Все члены команды сейчас отдыхают дома. Пока что от полетов их отстранили. До окончания процедуры проверки причин ЧП. В них сейчас разбирается Межгосударственный авиационный комитет. Пока официальная версия звучит так: стая птиц попала в оба двигателя самолета, из-за чего те отказали, и судно стало терять высоту.

Пассажиры покидали приземлившееся судно по надувному трапу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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