«Специально не выпустил шасси. Так безопаснее»: Пилот А321 рассказал подробности посадки в кукурузном поле в Подмосковье
Утром под Москвой в кукурузном поле экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Птицы попали в оба двигателя, из-за чего самолет через полторы минуты после взлета стал стремительно терять высоту. К счастью, все обошлось. Благодаря слаженным действиям пилотов и бортпроводников, все пассажиры остались живы. О том, что происходило на борту в момент падения, в интервью рассказал капитан судна Дамир Юсупов.
Пресс-подход пилотов самолёта А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
– Многие сравнивают посадку с «Чудом на Гудзоне» (В 2009 году в Нью-Йорке самолет А320 столкнулся со стаей птиц и экстренно сел на воду. Позже об этом был снят фильм, - Ред.), были у вас ощущения, что истории похожие?
– Мысли были только о том, как не допустить падение, а когда стало понятно, что падение неизбежно – о том, как мягче посадить самолет, – рассказал пилот Дамир Юсупов. – Все началось с того, что появилась неустойчивая работа двигателей, сначала левого потом правого. Мы на тренажере отрабатываем отказ одного двигателя. И я сначала и подумал, что произошел отказ только одного двигателя. Правый двигатель работал. Думал, сейчас отработаем отказ, выключим двигатель, развернемся и либо зону ожидания попросим, либо посадку. Но после того, как я увидел, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли… Самолет начал снижаться и произошло то, что произошло.
Пассажиры спускались с самолета по надувному трапу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.
– Как быстро принимали решение?
– Решения менялись. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ, принять решение правильное, рассчитать все, но, как оказалось, времени было мало.
– Вы не выпустили шасси…
– Я не выпустил шасси. Принял такое решение, потому, что это было безопаснее при посадке.
Самолет приземлился без шасси прямо посреди поля кукурузы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
– Сколько секунд после взлета прошло?
– Полторы минуты.
– Какая атмосфера на борту была?
– На борту… Сам момент эвакуации я не видел, потому что бригада бортпроводников сработала вообще профессионально и быстро. Мгновенно дали надлежащую команду, выпустили трапы. Я выхожу, мне докладывают, что самолет уже пустой, жертв нет, все эвакуированы.
Пассажирам пришлось идти к дороге через заросли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
– Вы видели птиц при взлете?
– На разбеге не видел, после отрыва увидел.
– Когда эмоционально осознали то, что произошло?
– Я сразу осознал. Были другие варианты, хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без крена. Если бы предприняли другие попытки возврата… Я не знаю, чем бы это могло закончиться.
Воздушное судно при посадке проскользило по кукурузному полю несколько десятков метров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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