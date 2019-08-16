Пилоты и бортпроводники А321, севшего на поле кукурузы, рассказывают о ЧП: прямая трансляция

В четверг утром под Москвой случилось настоящее авиационное ЧП. Самолет А321 «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в Симферополь, столкнулся в небе со стаей чаек.

Встреча с пилотами А-321.

Облако птиц забило у воздушного судна оба двигателя, из-за чего те отказали. Случилось это буквально через полторы минуты после отрыва от взлетно-посадочной полосы. У пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина не было много времени на раздумья. Почти сразу, как только самолет стал терять высоту, они решили не возвращаться в аэропорт, что было смертельно-опасно, а посадить судно прямо на бескрайнее кукурузное поле, расстилавшееся под ними. Более того, чтобы посадка была как можно мягче, команда решила не выпускать шасси.

Тяжелое судно легло прямо на брюхо, на густые заросли спелой кукурузы и влажный скользкий чернозем, и прокатилось по полю несколько десятков метров, пока окончательно не остановилось. Самолет тряхнуло так, что будь здоров, но, счастью, все остались живы. Все 224 пассажира. Кто-то получил травмы, но ничего смертельно-опасного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Сразу после посадки бортпроводники Яна Ягодина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Дмитрий Гончаренко принялись эвакуировать всех с борта самолета. Двери открылись, с шипением надулись и выскочили на примятую кукурузу трапы. Пассажиры один за другим вышли в поле. Кто-то от радости, что остался жив, даже побежал босиком по нему.

Вскоре к месту крушения подъехали спасатели и медики. Пассажиров, у которых произошел второй день рождения, отвезли в больницу и осмотрели. Потом их тремя рейсами отправили в Симферополь. Кто-то, понятно, не захотел лететь, решив не испытывать судьбу во второй раз за день.

Ну а пилоты и бортпроводники ночью вернулись в Екатеринбург. После того, как они отоспались, они вышли к журналистам, чтобы рассказать, как именно им удалось спасти столько жизней и сделать то, что уже сейчас все называют «вторым Чудом на Гудзоне» (В 2009 году в Нью-Йорке самолет после столкновения со стаей птиц совершил вынужденную посадку на воду, - Ред.)

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