Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 22 мая 2020 года: точная дата ЕГЭ 2020 и зараженные медики

СТАТИСТИКА

Екатеринбург и Свердловская область продолжают сражаться с коварным коронавирусом. Серьезных скачков по заболеваемости на этой неделе нет, однако каждый день в больницы уральской столицы продолжают поступать пациенты с COVID-19.

За последние сутки в регионе зафиксировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 88 приходятся на Екатеринбург. В числе прочих населенных пунктов значатся Нижний Тагил, Первоуральск, Красноуфимск, Невьянск, Кушва и другие.

Всего с начала пандемии коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 3 308 случаев заражения COVID-19, однако 976 человек полностью вылечены. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 103 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. 10 пациентов с начала пандемии скончались.

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ВСПЫШКА?

Несколько врачей Центрального городской больницы №6 в Екатеринбурге заболели коронавирусом, точное число зараженных сотрудников медицинского учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, не сообщается. По информации Горздрава, заболело не больше трех специалистов.

С начала апреля 2020 года ЦГБ №6 работает в формате госпиталя, куда доставляют и лечат жителей города и области с коронавирусом. Медиков ежедневно тестируют на наличие вируса. После одной из таких проверок и были обнаружены инфицированные.

- Несмотря на защиту, случаи заражения все же происходят. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Управлении здравоохранения Администрации Екатеринбурга.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЕГЭ И БЕСЛАТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ

Единый государственный экзамен в 2020 году пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области, как и во всех регионах России, 29 июня. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.

Экзамен будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в вузы, остальным ученикам школ выдадут аттестаты об окончании среднего образовательного учреждения. По словам главы государства, не менее 60% выпускников должны претендовать на бесплатные места в высших учебных заведениях.

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Также стало известно, что в 2020 году выпускников школ не будут призывать на военную службу. А в начале нового учебного года нужно будет провести в школах срез знаний, полученных в период самоизоляции. Если будет необходимость, пройденный материал нужно будет закрепить.

По словам Владимира Путина, система образования в России останется традиционной, трансформировать в дистанционную систему ее не будут.

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