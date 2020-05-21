ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: президент назвал дату экзамена

ЕГЭ начнется в России 29 июня. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин. Ранее, напомним, экзамены планировали начать 8 июня. Примечательно, что экзамен будут сдавать лишь те, кто готовится поступать в вузы. Но аттестаты об окончании среднего образования будут выданы всем выпускникам.

- Надо выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, - отметил Владимир Путин.

Также российский лидер добавил, что призыв на военную службу выпускников школ этого года тоже отложат. В своем выступлении президент указал на необходимость проведения в начале следующего учебного года контроля полученных в период карантина знаний. А при необходимости и закрепить материал.

- Все слухи про уход от традиционной системы образования и замены ее на дистанционную не имеют оснований, - подчеркнул президент.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Свердловской области впервые не пройдет ОГЭ для девятиклассников.

- Для 9-классников ОГЭ отменен. В аттестат будут выставляться отметки по текущим знаниями. - объяснял свердловский министр образования Юрий Биктуганов.