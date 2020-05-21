Число погибших достигло десяти человек: в Свердловской области выявили 174 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области выявили 174 новых случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба, только в Екатеринбурге заболели еще 82 человека. Всего на Среднем Урале COVID-19 подтвердился у 3 308 человек.

Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (+82 ), Первоуральска, Ревды, Режа, Серовского городского округа, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа, Камышлова, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района,Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила.

Кроме этого увеличилось число смертей от инфекции, власти подтвердили еще два летальных случая, теперь их десять.

- Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Общее число выздоровевших пациентов достигло 976 человек, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

Динамика коронавируса на Урале на 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Отметим, что последняя вспышка коронавируса была зафиксирована на складе компании «Красное&Белое», там инфекцию выявили более чем у ста человек. Накануне губернатор Евгений Куйвашев раскритиковал руководителей торговой сети и пригрозил лишением лицензии.

- Руководитель заверил меня, что «Красное&Белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия, - написал губернатор Куйвашев в своем Instagram.

Прочитать о том, как живут обитатели океанариума и зоопарка Екатеринбурга в условиях карантина, вы можете здесь.

УРАЗА-БАЙРАМ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780304" frameborder="0"></iframe> Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.Видео: оперштаб

В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а праздник разговения – Ураза-байрам – выпадает на воскресенье, 24 мая.

Обычно в этот день приверженцы ислама приходят в мечети, чтобы поздравить друг друга. Однако коронавирус вносит коррективы даже в эту многовековую традицию.

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