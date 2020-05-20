«Жест отчаянья»: на Урале предприниматели «похоронили» свой бизнес в гробу перед торговым центром

- Это уже от безнадеги, - печальным голосом рассказывает управляющий ТКЦ «Галактика» в Заречном (Свердловская область) Александр Чермаков. Сегодня перед входом в закрытый торговый центр прошла акция «похорон» бизнеса местных предпринимателей. Из 120 арендаторов – больше половины уже разорились.

Александр признается, что в последний момент уговорил коллег не выходить с гробом на площадь напротив местной администрации. Теперь же всех участников и организаторов ищет полиция и прокуратура.

Под похоронную музыку полсотни предпринимателей положили в гроб цветы и плакаты с текстом «Заплати налоги, умирай спокойно», «SOS. Мы своевременно платили налоги в казну, а нас кинули».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780179" frameborder="0"></iframe> Уральские предприниматели "хоронят" свой бизнес.Видео: паблик "Палата №6 Заречный"

- В «Галактике» работает только продуктовый магазин, - рассказывает Александр Чермаков. – Только за апрель убытки составили 58 миллионов рублей. Губернатор говорил, что в случае открытия ТЦ надо будет пускать посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров. Да у нас столько покупателей и до карантина не было! На гроб, венок и гвоздики скинулись с коллегами. Считайте это нашим жестом отчаянья.

В числе участников «похорон» были владельцы магазинов одежды и обуви, игрушек, спорттоваров, бытовой техники, косметики, бытовой химии и владельцы турфиры. С 28 марта они были вынуждены повесить на свои двери табличку с надписью «Закрыто».

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая коронавирусной инфекции. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Больницы покинуло уже 890 человек.