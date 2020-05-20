«Молимся за снятие ограничений»: как живут обитатели океанариума и зоопарка Екатеринбурга, пока мир борется с COVID-19

Эта неделя могла начаться с возвращения Свердловской области к прежней докоронавирусной жизни, но в последний момент власти региона перестраховались и продлили режим самоизоляции до 25 мая.

Поэтому те учреждения и организации, которые не могут работать в период пандемии, снова затянули пояса потуже. В их числе зоопарк и океанариум. Корреспонденты «КП» сходили к ним в гости, чтобы узнать, как их питомцы живут без привычных посетителей.

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ?!

Океанариум оказался в наиболее сложной ситуации из-за отсутствия государственного финансирования. Но, несмотря на трудности, большая часть сотрудников продолжает, как и прежде выходить на работу. А по-другому и быть не могло, морским обитателям и рептилиям нужен ежедневный уход.

Огромная парковка океанариума последние два месяца по большей части пустуетФото: Алексей БУЛАТОВ

Директор учреждения Екатерина Показаньева встречает нас в огромном холле и начинает экскурсию. С первых минут чувствуется, что по «лучшим» временам здесь тоскуют.

При входе всех просят воспользоваться антисептиком и при необходимости выдают защитную маскуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Прекрасно помню, как в четверг, 26 марта, к нам пришли с проверкой, - начала наш диалог Екатерина. - Сказали носить маски, обрабатывать все антисептиком, усилить уборку, проверять температуру у сотрудников. А через два дня губернатор подписал указ о введении режима самоизоляции. Мы буквально молились на то, что начнется смягчение режима с 19 мая. Сейчас еще на неделю отложили. Но мы знаем, что в лучшем случае откроемся лишь спустя 4-5 недель после начала отмены ограничений. Надеемся, что к июлю все это закончится.

Зоозащитники часто спрашивают о том, хватает ли еды местным обитателям еды. В океанариуме на такие вопросы отвечают спокойно – рацион практически не изменился, лишь пришлось временно отказаться от деликатесов.

В таких туннелях складывается ощущение погружения под водуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Не надо думать, что если мы остались без посетителей, то рыбы голодают или едят друг друга! – эмоционально отвечает директор океанариума. – В неделю требуется 300 килограммов корма. За полтора года существования океанариум не успел накопить финансовую «подушку безопасности» (билеты в океанариум стоили от 600 руб. – детский и от 800 руб. – взрослый – Прим. Ред.). Ежедневно на работу выходят ветеринары, тренеры ихтиологи, герпетологи, зоологи. Мы же единственный океанариум на Урале, к нам приезжали на экскурсии дети из Перми, Кургана и Тюмени. Часто нам звонят с вопросом, когда откроемся. А нам остается лишь молиться на снятие ограничений.

А в этом аквариуме можно увидеть рыбу-хирурга. Такая же была в знаменитом мультфильме "В поисках Немо"Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 апреля директор написала письмо Евгению Куйвашеву с просьбой оказать финансовую помощь океанариуму: требуется субсидия на зарплату сотрудникам и покупку корма. Но ответа от главы региона так и не поступило, лишь отписка с информацией о том, что обращение перенаправлено в свердловское министерство экономики.

Амфитеатр рассчитан на 600 мест, но сейчас в нем можно встретить лишь сотрудников океанариумаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Тот же цирк и зоопарк имеют государственные дотации, им немного проще. Мы с ними поддерживаем связь и интересуемся как у них дела. Недавно разговаривала со Светланой Прилепиной (директор зоопарка). Она мне говорит: «Может быть, вам морковку прислать». А я смеюсь и чуть не плачу, не поможет нам морковка. А по поводу снятия ограничений…Вот скажите, чем мы отличаемся от торговых центров?! В отличие от них мы можем рассчитать, сколько человек может находиться в помещении на безопасном расстоянии и запускать посетителей группами.

Директор океанариума Екатерина ПоказаньеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в дни карантина в океанариуме продолжают тренировать восемь дельфинов и двух морских котиков. Тренера признаются, выполнять трюки в пустом зале - ничто по сравнению с выступлением при аншлаге.Назвать точную сумму, запрашиваемую у губернатора, Екатерина Показаньева отказалась. Директор сослалась на коммерческую тайну. Сейчас океанариум старается зарабатывать за счет продажи сертификатов (ими можно воспользоваться сразу после открытия). А еще сотрудники проводят онлайн-экскурсии.

Видимо, даже дельфины устали от одиночества и решили стать героями нашей фотохроникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на вынужденный перерыв в работе, дельфины тренируются каждый деньФото: Алексей БУЛАТОВ

- Животные должны быть в тонусе, чтобы мышцы не расслаблялись. Каждый день проводим тренировку по 40 минут. Но они соскучились по зрителям, по аплодисментам, - делится тренер Сергей Летин.

Под занавес экскурсии помощница директора сообщила нам, что в Новосибирске уже разрешили открыть местный океанариум. На что ее начальница лишь тяжело вздохнула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780221" frameborder="0"></iframe> Как живут обитатели океанариума к которым вот уже два месяца не ходят посетители.Алексей БУЛАТОВ

ЗАКРЫЛИСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА 90 ЛЕТ

В екатеринбургский зоопарк попасть оказалось гораздо сложнее. Мы пытались согласовать свой визит туда еще на прошлой неделе, но получили отказ. Руководство посетовала на возможное заражение коронавирусом… тигров. Дело в том, что подобный случай был зафиксирован недавно в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке, где COVID-19 подтвердился у тигрицы Надии.

Но внезапно мэрия устроила пресс-тур, который мы не могли пропустить. Директор Светлана Прилепина, которая встретила нас у входа, сразу же попросила надеть всех маски и держать дистанцию в 1,5-2 метра. А следом показала своего любимца – цветастого павлина Мурзика. Правда, сам Мурзик не сказать, что порадовался гостям и демонстративно повернулся к нам пятой точкой. Нам же оставалось только любоваться на белых медведей, понуро сидящих у своих бассейнов.

Зеленый Павлин по кличке МурзикФото: Алексей БУЛАТОВ

- Да не злись ты мой хороший! – кричит через вольер директор зоопарка павлину. – Найдем мы тебе подружку!

Светлана Семеновна признается, такой плачевной ситуации не было за всю историю зоопарка. 10 мая учреждение отметило 90-летний юбилей.

- С одной стороны у нас праздничный год, с другой – очень сложно выживать всем, - вздыхает директор. - На маленькой территории мы умудряемся содержать неповторимую коллекцию животных, в которой представлены 1200 особей более 350 видов. Менять их рацион питания мы не можем. Поэтому кормим всех также, как и до пандемии. Обеспокоенные граждане иногда звонят, предлагают помочь продуктами из магазинов. Но этим кормить питомцев нельзя.

Приветливый барсук встречает нежданных гостейФото: Алексей БУЛАТОВ

Японские макаки очень обрадовались посетителям с камерами и микрофонамиФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Светланы Прилепиной, в зоопарке не стали сокращать зарплату сотрудникам. Но уже есть долги перед поставщиками еды для животных.

Арктические волки Луна и ТуманФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ежедневно на работу выходят около ста человек, сейчас приходится работать посменно. Пять сотрудников, которые старше 65 лет ушли на самоизоляцию, и получают выплаты по больничному листу, - уточняет она.

Лев и его львицы также решили позировать перед камерамиФото: Алексей БУЛАТОВ

А живущий по соседству тигр принялся игратьФото: Алексей БУЛАТОВ

В отличие от представителей подводного мира, реакция млекопитающих на первых за долгое время посетителей более заметна. При виде людей сразу же активизировались японские обезьянки. А у львов и тигра и вовсе случился переполох, все стали внезапно играться и бродить по вольерам из стороны в сторону.

Лишь под конец обхода становится ясно, что прессу позвали не просто так. Директор зоопарка попросила передать в массы ее крик души, а точнее – просьбу о финансовой поддержке.

Ягуар же решил не прерывать дневной отдых из-за нашествия прессыФото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас полуторамиллионный город, но пока отклика среди горожан почти нет. На нашем сайте можно купить билеты, и они будут действительны, когда нам разрешат вновь принимать посетителей. Даже обидно, так как в более скромных городах зоопарки уже получили пожертвования от 400 тысяч до 2 миллионов рублей, - подытожила Светлана Прилепина.

Директор зоопарка Светлана ПрилепинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме пожертвований любой желающий может стать опекуном понравившегося животного. Например, недавно группа друзей решила спонсировать американскую миниатюрную лошадь. А один мужчина уже несколько лет перечисляет деньги на содержание… жабы - 500 рублей в месяц.

- Все опекуны имеют право бесплатного посещения зоопарка, могут отпраздновать день рождения с питомцем. Кроме этого могут выбирать имена детенышам, если таковые будут, - говорят в зоопарке.

Вольер белых медведейФото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Дмитрий КОЗЛОВСКИХ, главный санитарный врач по Свердловской области:

- Методика, подготовленная федеральной службой Роспотребнадзора предполагает, что для того, чтобы приступить к первому этапу снятия ограничений, нужно, чтобы на протяжении не менее 4-5 дней стабильно снижался показатель распространения вируса (коэффициент должен быть меньше единицы), выдерживались иные показатели – по наличию свободных коек в больницах, по количеству исследований. Затем за развитием ситуацией следят еще 8 дней – если коэффициент снижается ниже 0,7, происходит переход к следующему этапу ослабления режима, и так далее.