Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 21 мая 2020 года: ни красного, ни белого и «похороны» малого бизнеса
СТАТИСТИКА
В Екатеринбурге и Свердловской области на последние сутки зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом, из которых 88 – в уральской столице. Общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составило 3 134 человек, 890 из которых уже полностью оправились от болезни и отправились домой.
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Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Реже, Березовском, Ирбите, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуральске, Краснотурьинске, Качканаре, Первоуральске, Полевском, Артемовском, Новоуральске, Гарях, Сухом Логу, а также в Серовском, Арамильском, Белоярском городских округах и Красноуфимском районе.
На данный момент 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 109 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Также от COVID-19 скончались 8 жителей Свердловской области.
Статистика на утро 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ГУБЕРНАТОР ПРЕДУПРЕДИЛ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на торговую сеть «Красное и белое», где коронавирусом заразились больше 100 сотрудников. Глава региона провел личную беседу с собственником бизнеса и предупредил его, что компания лишится лицензии на торговлю в Свердловской области, если нарушения в работе в период пандемии коронавируса не будут устранены.
- В противном случае Свердловская область переживет и без этой сети, - пригрозил Евгений Куйвашев.
По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, проверка в торговой сети выявила множество нарушений в ее работе: практически полное отсутствие термометров для сотрудников, средств защиты, которые на складах почти не использовали. Также в помещениях не проводилась дезинфекция.
Сеть может покинуть Свердловскую областьФото: Алексей БУЛАТОВ
БИЗНЕС ОТЧАЯЛСЯ
Жители города Заречный сегодня увидели возле местного торгового центра настоящий гроб и венки. Рядом громко играла музыка на мотив песни «Врагу не сдается наш гордый варяг».
Здесь же стояли люди с плакатами, это местные предприниматели хоронили бизнес, которым теперь бесполезно заниматься. Причина – самоизоляция и отсутствие помощи со стороны властей.
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«Заплати налоги и умри спокойно», - гласила надпись на одном из транспарантов. Из 120 арендаторов торгового центра в уральской глубинке больше половины уже разорились.
После акции ее участниками заинтересовалась прокуратура и полиция.
Фото: скрин с видео
ИСТОЧНИК KP.RU
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