«Свердловская область переживет без этой сети»: Евгений Куйвашев раскритиковал «Красное и Белое» за вспышку COVID-19

Свой новый пост в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посвятил торговой сети «Красное и Белое», на складе которой более ста человек заболели коронавирусом. Глава региона признался, что уже переговорил с руководителем бизнеса и потребовал полного содействия властям в предотвращении распространения инфекции.

- Руководитель заверил меня, что «Красное и Белое» готово идти на контакт. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия, - пояснил губернатор Куйвашев.

Кроме этого выяснилось, что многие сотрудники «Красного и Белое» работали нелегально и после вспышки коронавируса попрятались по домам. На сегодняшний день уже было проверено 30% всех магазинов.

- Новые импульсы развития дают именно такие вспышечные ситуации, как в «Красном и Белом». Мы во время проверок нашли очень много нарушений, самые основные – это отсутствие термометрии сотрудников, средств защиты, не использование средств защиты, - рассказал главный санитарный врач Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. – Кроме того, в помещениях не проводилась дезинфекция.

Статистика распространения COVID-19 в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая коронавирусной инфекции. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Больницы покинуло уже 890 человек.