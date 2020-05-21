2020-05-21T19:17:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Екатеринбурга с подтвержденным COVID-19 госпитализируют в больницы области

Рассказываем от чего зависит решение поместить пациента с COVID-19 в медучреждение другого города
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Пациента зараженного коронавирусом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят из Екатеринбурга в больницу Верхней ПышмыПациента зараженного коронавирусом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят из Екатеринбурга в больницу Верхней ПышмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Екатеринбурга с подтвержденным COVID-19 начали госпитализировать в больницы области. Информацию об этом подтвердили КП-Екатеринбург в региональном оперштабе. Некоторые медучреждения в области целиком перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом, но есть и больницы, в которых только часть отделений работает с пациентами с COVID-19.

- В них создан и обеспечен в необходимом объеме кислородом и аппаратами ИВЛ коечный фонд. Пациенты с подтверждённым диагнозом, с подозрением на заражение коронавирусом или контактные лица госпитализируются в эти медицинские учреждения, - рассказали в региональном оперштабе.

Решение о том, куда поместят пациента с COVID-19, зависит от нескольких факторов – это возраст пациента, протекание болезни, наличие сопутствующих заболеваний и наличие мест в медицинских учреждениях. Например, пациенты, зараженные коронавирусом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями по профилю направляются в больницу Верхней Пышмы. А жители муниципалитетов Североного и Горнозаводского управленческих округов - в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Ранее мы писали о том, что Минздрав Свердловской области опубликовал список медицинских организаций, которые в случае необходимости за двое суток перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом. Всего в результате перепрофилирования коечный фонд региона может быть увеличен до 5 023 мест.

Динамика коронавируса на Урале на 21 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика коронавируса на Урале на 21 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сегодня в Свердловской области подтвердились еще 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Среднем Урале COVID-19 сейчас подтвержден у 3 308 человек. Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. За все время медикам удалось вылечить от коронавирусной инфекции 976 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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