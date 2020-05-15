Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19
Минздрав Свердловской области опубликовал список медицинских организаций, которые в случае необходимости за двое суток перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом. В них планируется лечить пациентов с пневмониями и средней степенью тяжести коронавирусной инфекции.
Напомним, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева на случай ухудшения эпидобстановки до 14 мая число больничных коек для пациентов с коронавирусом в регионе было увеличено до 2 897. Сейчас медицинские организации готовы развернуть еще 2 126.
В результате перепрофилирования коечный фонд Свердловской области может быть увеличен до 5 023 мест. В список медучереждений, которые могут перепрофилировать, вошли госпиталь ветеранов войн, Областная наркологическая больница, Областная психиатрическая больница, Сысертская ЦРБ, Первоуральская горбольница и санаторий «Руш».
В некоторых медучреждениях развертывание коек будет проводиться по согласованию – это значит, что количество коек может увеличиться или уменьшиться. К ним относятся клиника «УГМК Здоровье», МЧС №121 ФМБА России, 354-м военный госпиталь Минобороны и НИИ ОММ.
Публикуем полный список больниц и медорганизаций, которые при необходимости будут принимать пациентов с коронавирусом.
Скриншот приказа Министерства здравоохранения Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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