2020-05-15T11:08:21+03:00
Общество

На Среднем Урале установили дополнительные койки для больных COVID-19

Это сделано по поручению губернатора Евгения Куйвашева на случай ухудшения эпидобстановки
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале установили дополнительные койки для больных COVID-19На Среднем Урале установили дополнительные койки для больных COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области увеличено число больничных коек для пациентов с коронавирусом. Дополнительная мобилизация по поручению губернатора Евгения Куйвашева была проведена на случай ухудшения эпидобстановки.

Напомним, до конца апреля в регионе по поручению Президента РФ Владимира Путина был подготовлен необходимый на тот момент коечный фонд – 2 897 коек. В том числе 2 028 – с кислородной разводкой и 1 013 – с аппаратами ИВЛ.

- Теперь, на втором этапе, были перепрофилированы еще несколько медучреждений, - рассказали в региональном оперштабе. – Новые места предназначены для госпитализации больных средней тяжести и, хотя к ним не предъявляются жесткие требования, часть коек оборудуется ИВЛ и кислородом.

Сейчас все больницы, в которых лечат больных коронавирусом, с учетом дополнительных мест загружены на 44,5%.

Кроме того, сейчас власти разрабатывают тактику лечения бессимптомных заболевших на дому. Если, с согласия врачей, пациента оставят дома, ему выдадут все необходимые лекарства и обеспечат меднаблюдением. Такое лечение, кстати, выйдет в сумму чуть больше семи тысяч.

Однако если у бессимптомного больного нет возможности остаться дома, то его отправят в специальный изолятор-гостиницу. Сейчас они создаются в районах Свердловской области на основании рекомендаций Минздрава РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день в Свердловской области 2 466 заболевших, пять погибших и 626 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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