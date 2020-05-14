Лечение на дому от COVID-19 на Среднем Урале оценили в семь тысяч

14 Май 2020 2020-05-14T14:59:17+03:00

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В Свердловской области утвердили тарифы на лечение пациентов с COVID-19 на дому. Напомним, чуть ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что так смогут лечиться те, у кого болезнь протекает бессимптомно – чтобы снизить нагрузку на больничные койки.

Так, тариф на одного пациента, лечащегося в условиях «домашнего» стационара, составит 7 200 рублей. В эту стоимость входят несколько видов препаратов, подтвердивших свою эффективность при лечении коронавируса.

- Кроме того, в тарифе предусмотрены исследования биологических жидкостей на наличие вируса, компьютерная томография или рентген грудной клетки, ЭКГ и другие диагностические исследования, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Схему лечения и кратность процедур определит лечащий врач.

Примерная длительность лечения бессимптомной формы составит около 14 дней. По данным ТФОМС Свердловской области, в марте и апреле из больниц региона было выписано 310 пациентов с COVID-19. Чтобы помочь этим больным, из средств ОМС было направлено больше 14 миллионов рублей.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2 362 заболевших коронавирусом, четыре смерти и 574 выздоровевших человека.

ИСТОЧНИК KP.RU