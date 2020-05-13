2020-05-13T15:16:46+03:00
Общество

На Урале бессимптомных больных COVID-19 будут селить по гостиницам-изоляторам

Так свердловские власти хотят снизить нагрузку на медперсонал и больничные койки
Мария Трапезникова
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На Урале бессимптомных больных COVID-19 будут селить по гостиницам-изоляторамНа Урале бессимптомных больных COVID-19 будут селить по гостиницам-изоляторамФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в Свердловской области под наблюдением медиков находятся 1 64 человека. Состояние 13-ти человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести. При этом, по словам вице-губернатора Павла Крекова, вот уже несколько дней практически нет роста тяжелых заболеваний. А больше половины всех (это 54%) – бессимптомные.

Для таких пациентов свердловские власти разработали новую тактику лечения – теперь их будут помещать в изолятор.

- Мы будем отрабатывать новую тактику – помещение в специальный изолятор. В нем будут несколько иные условия, нежели в обсерваторе, куда на две недели госпитализируют туристов, прибывших из-за границы, - заметил Креков. – Изоляторы будут типа гостиницы. Так мы хотим уменьшить нагрузку на медперсонал и больничные койки.

Некоторые горожане смогут оставаться на изоляции дома – но только если им будут позволять жилищные условия, и можно будет «отгородиться» от других домочадцев. Если же такой возможности нет (например, они живут в общежитиях), то пациентов отправят в гостиницу. Там они будут наблюдаться у медиков и проходить курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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