2020-05-21T08:50:09+03:00
Общество

Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного

Наборы получат не только студенты, которые проживают в Екатеринбурге, но и в других городах
Мария Трапезникова
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Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускногоВыпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году из-за пандемии коронавируса выпускной для студентов УрФУ пришлось перенести в онлайн-формат. Это абсолютно новый опыт как для университета, так и для самих выпускников, который проводится среди российских вузов впервые. Но там уверяют, что в празднике не поменяется ничего, кроме формата: все те же мантии, академические шапочки и специальные подарки. А вот вручение дипломов намечено на начало июля.

Доставлять их студентам будут прямо на дом – на такси сервиса «Ситимобил». 60 водителей вместе с волонтерами доставят до каждого выпускника традиционный набор из конфедератки, мантии и шарфа, а лучшие студенты получат на дом и дипломы об окончании вуза – документы вручат представители ректората и директора институтов УрФУ.

- В день выпускного участники праздника смогут нарядиться в мантии и шапочки, чтобы присоединиться к интерактивным трансляциям и принять участие в прямых включениях, - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

И водители, и волонтеры будут соблюдать все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса: носить СИЗы, соблюдать социальную дистанцию и передавать наборы бесконтактным способом. Кстати, не только выпускники, проживающие в Екатеринбурге, получат свои наборы – сейчас прорабатываются способы доставки и для студентов из других городов.

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«Студенты сами это предложили»: выпускной УрФУ пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Выпускники будут находиться у себя дома и смотреть трансляцию в соцсетях. В вузе обещают, что студентам понравится виртуальный праздник (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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