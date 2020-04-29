«Студенты сами это предложили»: выпускной УрФУ пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса уральские студенты могли остаться без выпускного. Но в УрФУ (Уральский федеральный университет) решили не лишать молодежь этой радости и придумали безопасный формат. Выпускники будут отмечать окончание учебы в онлайне, не выходя из дома. 4 июля вуз проведет онлайн-трансляцию праздника с песнями и поздравлениями. В университете рассказали, как это будет.

С ПЕСНЯМИ И ШАПОЧКАМИ

Разработкой сценария занимается Союз студентов. Пока подробности праздника организаторы не раскрывают.

- Это не онлайн-конференция уже в известном Zoom, а на площадке группы проекта «Вконтакте» в формате телемарафона. Будет прямая трансляция с включениями, например, из квартиры студентов или преподавателей. Союз студентов предлагает исполнить наш студенческий гимн с помощью десятка исполнителей со всей страны. Конечно, песню мы заранее запишем, - объясняет Максим Жужгин, пресс-секретарь УрФУ.

Выпускники по традиции подбросят академическую шапочку в воздух.Фото: Галина Соловьева

Уральский федеральный университет всегда отмечает выпускной с размахом. Каждый год мероприятие собирает несколько тысяч человек, выступают российские звезды. Летом 2020 уральских выпускников тоже поздравит знаменитость, правда имя хедлайнера еще не говорят.

Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Для этого они получат выпускные наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и специальными памятными подарками. А по традиции подбросят академическую шапочку в воздух. Фотографиями и видео нужно будет делиться в соцсетях. В этом году в УрФУ выпускает 6 083 студентов.

- Концертная программа станет насыщеннее, большое внимание мы уделим интерактивному взаимодействию участников праздника. Ребята станут свидетелями многочасового телемарафона, смогут общаться друг с другом в прямом эфире на всю страну, — рассказал председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов.

Такой формат вуз выбрал из-за пандемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ НЕ ОТМЕНЯТ

Такой формат вуз выбрал из-за пандемии коронавируса. Собирать тысячи студентов в одном месте небезопасно. Но там уверяют, что проект обязательно понравится всем участникам, не смотря на то, что они будут сидеть дома.

- Если в стране отменят режим самоизоляции, мы все равно не сможем провести традиционный выпускной. Небезопасно собирать 6 тысяч человек на одной площадке. Такой формат предложили сами студенты, но она для нас новый, - продолжает Максим Жужгин.

Подробности о выпускном будут публиковать в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Называется она «Выпускной УрФУ 2020».