2020-04-29T13:01:38+03:00
Общество

«Студенты сами это предложили»: выпускной УрФУ пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

Выпускники будут находиться у себя дома и смотреть трансляцию в соцсетях. В вузе обещают, что студентам понравится виртуальный праздник.
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
В этом году в УрФУ выпускает 6083 студента.В этом году в УрФУ выпускает 6083 студента.Фото: Галина Соловьева
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса уральские студенты могли остаться без выпускного. Но в УрФУ (Уральский федеральный университет) решили не лишать молодежь этой радости и придумали безопасный формат. Выпускники будут отмечать окончание учебы в онлайне, не выходя из дома. 4 июля вуз проведет онлайн-трансляцию праздника с песнями и поздравлениями. В университете рассказали, как это будет.

С ПЕСНЯМИ И ШАПОЧКАМИ

Разработкой сценария занимается Союз студентов. Пока подробности праздника организаторы не раскрывают.

- Это не онлайн-конференция уже в известном Zoom, а на площадке группы проекта «Вконтакте» в формате телемарафона. Будет прямая трансляция с включениями, например, из квартиры студентов или преподавателей. Союз студентов предлагает исполнить наш студенческий гимн с помощью десятка исполнителей со всей страны. Конечно, песню мы заранее запишем, - объясняет Максим Жужгин, пресс-секретарь УрФУ.

Выпускники по традиции подбросят академическую шапочку в воздух. Фото: Галина Соловьева

Выпускники по традиции подбросят академическую шапочку в воздух.Фото: Галина Соловьева

Уральский федеральный университет всегда отмечает выпускной с размахом. Каждый год мероприятие собирает несколько тысяч человек, выступают российские звезды. Летом 2020 уральских выпускников тоже поздравит знаменитость, правда имя хедлайнера еще не говорят.

Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Для этого они получат выпускные наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и специальными памятными подарками. А по традиции подбросят академическую шапочку в воздух. Фотографиями и видео нужно будет делиться в соцсетях. В этом году в УрФУ выпускает 6 083 студентов.

- Концертная программа станет насыщеннее, большое внимание мы уделим интерактивному взаимодействию участников праздника. Ребята станут свидетелями многочасового телемарафона, смогут общаться друг с другом в прямом эфире на всю страну, — рассказал председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов.

Такой формат вуз выбрал из-за пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такой формат вуз выбрал из-за пандемии коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ НЕ ОТМЕНЯТ

Такой формат вуз выбрал из-за пандемии коронавируса. Собирать тысячи студентов в одном месте небезопасно. Но там уверяют, что проект обязательно понравится всем участникам, не смотря на то, что они будут сидеть дома.

- Если в стране отменят режим самоизоляции, мы все равно не сможем провести традиционный выпускной. Небезопасно собирать 6 тысяч человек на одной площадке. Такой формат предложили сами студенты, но она для нас новый, - продолжает Максим Жужгин.

Подробности о выпускном будут публиковать в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Называется она «Выпускной УрФУ 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Екатеринбургэнергосбыт» отмечает снижение уровня оплат за электроэнергию
Специалисты компании фиксируют снижение оплат за потребленную электроэнергию по всем группам клиентов, самое большое отклонение наблюдается среди управляющих компаний и населения
«Задача – не допустить нагрузки на больницы»: как организовано безопасное производство в период пандемии
С начала пандемии коронавируса ЕВРАЗ выделил более 300 млн рублей на обеспечение безопасных условий труда, поддержку медицинских и дошкольных учреждений в Свердловской и Кемеровской областях, Москве и Туле
Новости 24
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
«Звучит как каламбур»: «Дом печати» в Екатеринбурге хотят закрыть раньше срока
В Сочи задержали таксиста из Екатеринбурга, который торговал наркотиками
Как будут работать отделения ГИБДД в майские праздники в Свердловской области
Жителям Екатеринбурга в преддверии масочного режима начали раздавать маски
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом