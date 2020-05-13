2020-05-13T04:43:15+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 13 мая 2020 года: решающая неделя для уральцев и места для рожениц

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 13 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Уральцы начали выходить на улицы без масок, хотя особый режим в регионе еще не отменилиУральцы начали выходить на улицы без масок, хотя особый режим в регионе еще не отменилиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 211 человек, а общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии составило 2 163 уральцы.

Из числа новых заражений: 147 случаев – в Екатеринбурге, где вирус стал стремительно распространяться внутри семей. Также в больницы попал жители Красноуфимска, Полевского, Нижнего Тагила, Бисерти, Кировграда, Каменска-Уральского, Ирбита, Новой Ляли, Нижней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Верхотурья, Артемовского, Североуральска и Пышминского ГО.

Как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции после обращения Путина?

00:00
00:00

На данный момент 16 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 64 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. На новой карте распространения коронавируса в Свердловской области на сегодняшний день отмечена 61 точка.

Отметим, что с начала февраля 2020 года полностью вылечить от коронавируса в Екатеринбурге удалось 489 человек.

Каждый день на Урале фиксируют не менее сотни новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день на Урале фиксируют не менее сотни новых случаев коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕШАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ

Неделя с 11 по 18 мая станет для Екатеринбурга и Свердловской области решающей. По ее итогам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решит: какие ограничения, введенные в регионе в конце марта еще нужно ставить, а от каких можно уже отказаться.

Для уральцев сейчас самое важное – вернуться на работу, а для власти – остановить распространение коронавируса. И глава региона должны найти компромисс между этими двумя позициями.

Евгений Куйвашев в пятницу озвучит список предприятий, которым со следующего понедельника разрешат работать на определенных условиях. Понятно, что развлекательные заведения откроются в последнюю очередь. Однако производственные конторы вполне могут начать работать, если так решит руководство региона.

По словам губернатора, масочный режим в любом случае будет сохранен для пенсионеров старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Мест для рожениц в роддомах Екатеринбурга хватит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мест для рожениц в роддомах Екатеринбурга хватитФото: Алексей БУЛАТОВ

МЕСТА ДЛЯ РОЖЕНИЦ

В Екатеринбурге один за другим стали закрывать роддома – на карантине лучший роддом Урала - НИИ ОММ, а также родильные дома при городских больницах №40 и №14.

Это сильно обеспокоило жителей Екатеринбурга: с такой тенденцией скоро мест не останется, где можно родить.

Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам

00:00
00:00

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, карантин в учреждениях ввели из-за коронавируса: в НИИ ОММ COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников (всех медиков в учреждениях системы здравоохранения регулярно тестируют), а в роддоме при Горбольнице №40 коронавирусом заболела одна из рожениц.

При этом, дефицита мест для будущих мам Екатеринбурга и Свердловской области возникнуть не должно. В уральской столице работают городской и областной перинатальные центры, а женщин с ОРВИ и пневмониями будут госпитализировать в роддом при ГКБ №14.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга. О COVID-19, обнаруженном на трех кассах продуктовых супермаркетов, сообщали в СМИ (подробнее)

Как в Екатеринбурге и Свердловской области борются с нарушителями режима самоизоляции: данные на 12 мая. За выходные режим самоизоляции нарушили почти шесть тысяч уральцев (подробнее)

На Урале обсудили, как лучше завершить режим самоизоляции. Евгений Куйвашев встретился с медиками и учеными (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, сбежавшего с изоляции
Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга
В Екатеринбурге около озера Шарташ нашли тело пенсионера в маске
В Екатеринбурге коктейлями Молотова закидали фитнес-клуб Iron Gym
Угроза минимальна: Евгений Куйвашев рассказал, как работают роддома в Екатеринбурге
Как в Екатеринбурге и Свердловской области борются с нарушителями режима самоизоляции: данные на 12 мая
Губернатор рассказал, когда в Свердловской области начнется смена в детских лагерях
В Екатеринбурге ушел из жизни ветеран МВД и фронтовик, освобождавший Порт-Артур
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
Евгений Куйвашев рассказал, когда свердловским врачам выплатят надбавки
На Урале обсудили, как лучше завершить режим самоизоляции
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
Уралец, обвиняемый в убийстве гражданской жены у здания суда, останется в СИЗО до середины августа
С начала февраля медики проверили на COVID-19 146 тысяч свердловчан
«Забирали все до копейки»: на Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушек
Уральцу за драку с полицейским грозит до пяти лет тюрьмы
Уральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов
За майские праздники на свердловский трассах поймали 229 пьяных водителей
Уральский приборостроительный завод прокомментировал смертельный пожар в Питере, где загорелся аппарат ИВЛ
«Это издевательство какое-то»: екатеринбуржцы во время самоизоляции массово пошли закрывать больничные
За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человека
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
В Екатеринбурге волонтеры вскрыли стену, чтобы вытащить застрявшую в вентиляции кошку
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнется массовое тестирование на коронавирус: отвечает специалист
Три маски на весь магазин: в Екатеринбурге нашли алкомаркет, который нарушал требования Роспотребнадзора