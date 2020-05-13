Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 13 мая 2020 года: решающая неделя для уральцев и места для рожениц

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 211 человек, а общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии составило 2 163 уральцы.

Из числа новых заражений: 147 случаев – в Екатеринбурге, где вирус стал стремительно распространяться внутри семей. Также в больницы попал жители Красноуфимска, Полевского, Нижнего Тагила, Бисерти, Кировграда, Каменска-Уральского, Ирбита, Новой Ляли, Нижней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Верхотурья, Артемовского, Североуральска и Пышминского ГО.

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На данный момент 16 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 64 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. На новой карте распространения коронавируса в Свердловской области на сегодняшний день отмечена 61 точка.

Отметим, что с начала февраля 2020 года полностью вылечить от коронавируса в Екатеринбурге удалось 489 человек.

Каждый день на Урале фиксируют не менее сотни новых случаев коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕШАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ

Неделя с 11 по 18 мая станет для Екатеринбурга и Свердловской области решающей. По ее итогам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решит: какие ограничения, введенные в регионе в конце марта еще нужно ставить, а от каких можно уже отказаться.

Для уральцев сейчас самое важное – вернуться на работу, а для власти – остановить распространение коронавируса. И глава региона должны найти компромисс между этими двумя позициями.

Евгений Куйвашев в пятницу озвучит список предприятий, которым со следующего понедельника разрешат работать на определенных условиях. Понятно, что развлекательные заведения откроются в последнюю очередь. Однако производственные конторы вполне могут начать работать, если так решит руководство региона.

По словам губернатора, масочный режим в любом случае будет сохранен для пенсионеров старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Мест для рожениц в роддомах Екатеринбурга хватитФото: Алексей БУЛАТОВ

МЕСТА ДЛЯ РОЖЕНИЦ

В Екатеринбурге один за другим стали закрывать роддома – на карантине лучший роддом Урала - НИИ ОММ, а также родильные дома при городских больницах №40 и №14.

Это сильно обеспокоило жителей Екатеринбурга: с такой тенденцией скоро мест не останется, где можно родить.

Депутаты Екатеринбургской гордумы во время пандемии COVID-19 подготовили меры поддержки предпринимателей, проверили дезинфекцию подъездов и обработку общественного транспорта, продолжили помогать горожанам 00:00 00:00

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, карантин в учреждениях ввели из-за коронавируса: в НИИ ОММ COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников (всех медиков в учреждениях системы здравоохранения регулярно тестируют), а в роддоме при Горбольнице №40 коронавирусом заболела одна из рожениц.

При этом, дефицита мест для будущих мам Екатеринбурга и Свердловской области возникнуть не должно. В уральской столице работают городской и областной перинатальные центры, а женщин с ОРВИ и пневмониями будут госпитализировать в роддом при ГКБ №14.

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