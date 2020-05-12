2020-05-12T16:35:19+03:00
Общество

На Урале обсудили, как лучше завершить режим самоизоляции

Евгений Куйвашев встретился с медиками и учеными
Алина СУРИНА
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Уральцам могут разрешить гулять в парках и на спортивных площадках.Уральцам могут разрешить гулять в парках и на спортивных площадках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале обсудили, как лучше завершить режим самоизоляции. Поэтапный вывод Свердловской области из режима ограничений Евгений Куйвашев обсудил сегодня с медиками и учеными. Сейчас особый режим продлен до 18 мая. Сохраняется запрет на деятельность ряда организаций и учреждений, действуют масочный режим, требования социального дистанцирования и самоизоляция граждан старше 65 лет.

- Важно не допустить откатов на исходные позиции, всплеска заболеваемости. В соответствии с рекомендациями мы формируем план-график выхода из ограничительных мер, - рассказал Евгений Куйвашев. - Ключевыми критериями для принятия решения об ослаблении режима являются уровень распространения коронавируса и готовность системы здравоохранения в каждом конкретном муниципалитете. То есть, учитываются темпы прироста больных и процент тяжелых случаев, наличие свободных коек в медучреждениях, число проводимых тестов и готовность медперсонала в территориях.

По словам экспертов, сейчас в регионе зафиксирована положительная динамика по коронавирусу - это низкий уровень летальности и стабильное и небольшое количество больных в тяжелом состоянии, что подтверждает достаточно высокое качество лечения.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова упор идет на поручения Президента России, которые предусматривают такой подход к ослаблению режима, который даст возможность работать экономике и сохранить здоровье граждан. Так, например, уральцам могут разрешить гулять в парках и на спортивных площадках.

- Один из главных тезисов, который звучит: людям надо дать возможность двигаться, потому что это связано с сердечно-сосудистой системой. И, вероятно, в ближайшее время губернатор такого рода решение примет, связанное с парками, спортивными площадками. Что не отменяет выполнения профилактических мер, - сказал Павел Креков. - Мы рассматривали сегодня те пути, которые дадут экономике работать, в том числе экономике, связанной с обслуживанием людей, это сферы общественного питания и бытового обслуживания.

Он также отметил, что главой региона уже даны поручения в части усиления плановой медицинской помощи. Евгений Куйвашев планирует регулярно проводить встречи с представителями системы здравоохранения и научного сообщества региона. Вскоре на обсуждение будут вынесены методы и формы лечения бессимптомных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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